Waar Arjen Robben tijdens zijn actieve voetballoopbaan de ogen vooral op zich gericht kreeg door zijn fantastische acties op de rechterflank, is het laatste maanden vooral zijn opvliegende gedrag als trainer dat de aandacht opeist. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As kunnen het niet aanzien.

"De KNVB en FC Groningen moeten Arjen Robben tot de orde roepen", opent Van As in de Sportnieuws.nl-podcast met een stelling. Voormalig ploeggenote Hoog is duidelijk: "Ja, eens! De KNVB weet ik niet, maar FC Groningen denk ik wel."

Hoog legt uit wat er aan de hand is. "Er zijn weer opvallende beelden van Robben. Hij is coach van Groningen -14, staat langs het veld en kon zich gewoon niet inhouden. Hij loopt best wel te schreeuwen tegen die scheidsrechter.” Van As: “Hij coacht gewoon zoals hij speelde. Altijd met die handen zo in de lucht."

'Zij doen alles na wat Arjen Robben doet'

"Zeker bij jeugdwedstrijden ben je als coach gewoon een voorbeeld voor de jongeren", is Hoog duidelijk. "En je mag natuurlijk passie hebben, en fanatisme. Dat is denk ik alleen maar heel goed. Maar richting de scheidsrechter moet je dat gewoon op een rustige manier oplossen. Ga in de rust even naar hem toe, of als die wedstrijd klaar is."

"Hoe moeilijk dat ook is", gaat de immer fanatieke Hoog verder. "Want ik begrijp zijn frustratie en passie volledig. Laten we dat even voorop stellen. Maar je bent een voorbeeld voor jeugdspelers en zeker iemand zoals Arjen Robben. Dat is nog meer een voorbeeld dan de gemiddelde coach van -14. Daar wordt veel meer tegenop gekeken. Zij doen natuurlijk alles na wat Arjen Robben doet."

"Ik vind ook dat je op die leeftijd moet leren dat fouten maken menselijk is en dat scheidsrechters ook fouten maken", aldus Hoog over de kinderen die onder leiding van Robben op het veld staan. "En hoe ga je daarmee om? Nou ja, dus niet zo. Maar gewoon doorvoetballen en je mond houden."

'Word lekker zelf scheids'

Van As vertelt dat zij het idee heeft dat als Arjen Robben op zijn gedrag zou moeten worden aangesproken, dat dat dan waarschijnlijk voor heel veel andere coaches in het jeugdvoetbal ook geldt. "Ik weet niet hoe andere coaches langs de lijn staan", reageert Hoog. "Ik denk dat er ook wel veel rustige coaches zijn. Maar als jeugdcoach heb je een voorbeeldfunctie, moet je gewoon rustig aan die zijlijn staan en lekker focussen op je team."

"En als je echt een scheidsrechter knallend slecht vindt, bespreek dat even", aldus Hoog. Van As: “Word lekker zelf scheids.” Hoog: “En leer die kids hoe ze met slechte scheidsrechters om moeten gaan. Want die gaan ze hun hele leven nog krijgen.”

Wilfred Genee

"Het is nu de tweede keer dat Robben in opspraak is gekomen", doelt Hoog op het eerdere incident met een scheidsrechter én presentator Wilfred Genee. "Als je zo'n voorbeeldfunctie hebt, moet je je denk ik iets meer inhouden. Maar goed, laten we vooropstellen, ik houd wel van die passie van zo'n coach. Maar richting zo'n scheidsrechter zou ik het advies geven om een beetje in te houden."

"Ik denk dat wij gewoon moeten gaan coachen", is tweevoudig olympische kampioene Van As eerlijk. "Ik ga dat nooit kunnen. Wij zouden waarschijnlijk ook zo zijn.” Dat moet Hoog lachend bevestigen: "Ik geef graag advies vanaf deze tafel."

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke week het sportnieuws door.

