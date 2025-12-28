Jutta Leerdam had het de KNSB en vooral zichzelf een stuk makkelijker gemaakt als ze zich vrijdag 'gewoon' had geplaatst voor de 1000 meter op de Olympische Spelen in Milaan. Een valpartij zorgt echter voor een compleet andere situatie. Leerdam ligt nu zwaar onder een vergrootglas, zo stelt schaatsicoon Marianne Timmer.

Doordat Femke Kok, Suzanne Schulting en Naomi Verkerk de top drie vormden op de 1000 meter en Leerdam ten val kwam, is de wereldkampioene op de 1000 meter afhankelijk van de KNSB om een mogelijke aanwijsplek te krijgen op 'haar' afstand. Maar het OKT is nog lang niet voorbij. Leerdam heeft nog kansen om zich via de 500 en 1500 meter alsnog naar Milaan te schaatsen. "Ze ligt zwaar onder een vergrootglas", zegt Timmer in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Zij moet het nu echt hebben van de commissies. Het is voor Jutta nu wel flink afwachten, ook qua uitslagen en plekken die eventueel doorschuiven (op de matrix, red.). Het zou mooi zijn, ook voor het totaalplaatje, als een aantal schaatssters zich dubbel gaat plaatsen. Ik zou het wel gaaf vinden als Leerdam uiteindelijk officieel die derde plaats toegewezen gaat krijgen op de 1000 meter."

'Ik zou het wel heel zuur vinden'

Volgens drievoudig olympisch kampioen Timmer is dat 'het meest eerlijke scenario'. In dat geval is nummer drie Naomi Verkerk het kind van de rekening. Nummer twee Suzanne Schulting zou normaal gesproken zeker moeten zijn van haar plek. Al ligt er volgens Timmer ook nog 'het ergste scenario wat we kunnen hebben' op de loer. "Ik zou het wel heel zuur vinden voor Suzanne als zij eruit geknipt gaat worden. Maar dat hoeft niet zo te zijn."

'Geen gemakkelijke situaties'

Timmer voorziet een 'hele lastige beslissing' voor de commissies wat betreft de aanwijsplekken. "Het OKT blijft een te gek toernooi. Het is nu nog te vroeg (om het over die aanwijsplekken te hebben, red.). Dit zijn geen makkelijke situaties. Het is meteen een heel ander toernooi dan iedereen had gedacht." Timmer vindt het wel 'een heel sportief gebaar' van Femke Kok dat ze Leerdam die aanwijsplek op de 1000 meter gunt. "Een op en top sportvrouw."

