De omstreden tennisser Nick Kyrgios zal toch te zien zijn tijdens Wimbledon. Na veel commotie werd hij op straat gezet door Britse zender BBC, maar nu heeft de Australiër een nieuwe kans gekregen.

Net als de afgelopen twee jaar zal Kyrgios niet deelnemen aan het grandslamtoernooi vanwege veelvuldig blessureleed. Vorig jaar was hij echter wel te zien als verslaggever van BBC, maar de zender wilde de samenwerking niet voortzetten vanwege een schandaal in het privéleven van de 3-jarige.

Omstreden toptennisser doet schokkende onthulling: 'Ik droeg lange mouwen om het te verbergen' Nick Kyrgios heeft zich uitgesproken over een van de donkerste periodes uit zijn carrière. De 30-jarige Australiër, bekend als het enfant terrible van de tenniswereld, vertelt openhartig over de mentale problemen waarmee hij jarenlang worstelde. Zelfs op momenten dat hij op het hoogste podium stond te presteren.

Vorig jaar ontstond de nodige hectiek toen de BBC Kyrgios aanstelde als analist en co-commentator. De Australische bad boy had namelijk een jaar eerder toegegeven zijn ex te hebben mishandeld.

De zender durfde het niet aan om de tennisser opnieuw te vragen als vast gezicht tijdens Wimbledon. Toch krijgt hij een tweede kans van een ander medium. Tijdens de Grand Slam zal hij namelijk verslag doen voor TalkSPORT.

Omstreden tennisser haalt hard uit naar collega, die plekje overneemt: 'Gek dat ze mij niet willen' Tennisser Nick Kyrgios heeft hard uitgehaald naar de Engelse tv-omroep BBC. De 30-jarige Australiër zou onderdeel zijn van de uitzendingen rondom Wimbledon, maar is vervangen door een collega.

Emma Raducanu

Hij zal een dagelijkse show presenteren en liet donderdag voor het eerst van zich zich horen. Toen sprak hij over Britse toptennisster Emma Raducanu. De 22-jarige won de US Open in 2021, maar sindsdien lijkt ze volgens Kyrgios minder plezier te hebben in het spel.

Buitenlandse media duiken op liefdesgeruchten toptennisser Carlos Alcaraz en collega: 'Heel ongebruikelijk' Carlos Alcaraz en Emma Raducanu maakten vorige week bekend dat ze samen meedoen aan het gemengd dubbelspel op de US Open en dat heeft geleid tot een ware mediastorm. De Britse bezocht enkele dagen later een wedstrijd van haar Spaanse collega op Queen's en sindsdien draait de geruchtenmolen op volle toeren over een mogelijke liefdesrelatie tussen de twee.

"Ze lacht niet meer zoals toen", merkt hij op. "Misschien komt het door de druk. Maar ik weet niet wat er met haar aan de hand is. Uiteindelijk gaat het erom dat we deze sport beoefenen omdat we er van houden. Niet voor de competitie of om mensen te vermaken."

"Ik hoop dat ze erachter komt wat er misgaat", vervolgt hij. "Maar ik begrijp haar volledig."

Carlos Alcaraz

Wellicht kan Spaanse toptenniser Carlos Alcaraz de glimlach op het gezicht van Raducanu terugbrengen. Er wordt veel gespeculeerd over een liefdesrelatie tussen de twee. Ze zullen in ieder geval samen gaan dubbelen op de US Open.

Toptennisser Carlos Alcaraz zet opvallende stap na geruchten over liefdesleven: 'Hoop dat we anderen inspireren' Carlos Alcaraz was de afgelopen dagen groot nieuws in de internationale media en dat kwam een keertje niet door zijn tennisprestaties. De geruchtenmolen over een mogelijke relatie van de toptennisser met collega Emma Raducanu draait op volle toeren. Waar ze zelf nog weinig daarover loslaten, is hun connectie buiten de baan nog ietsje groter geworden.

Tenniscarrière Nick Kyrgios

Kyrgios haalde in 2022 zijn beste resultaat op Wimbledon. Hij verloor in de finale van Novak Djokovic. Het prestigieuze grandslamtoernooi in Londen wordt gehouden van maandag 30 juni tot en met zondag 13 juli. Blessureleed lijkt Kyrgios naar het einde van zijn carrière te leiden. Sinds november 2022 won de voormalig nummer 13 van de wereld slechts één wedstrijd.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.