'Daar hou ik heel erg van': Kjeld Nuis en Femke Kok onthullen waarvoor je ze 's nachts wakker mag maken

Team Reggeborgh is er deze week heerlijk op uit getrokken tijdens de voorbereidingen op het nieuws seizoen. Het schaatsteam is op trainingskamp in Spanje om de basis voor een goed jaar te leggen. Veel nachtrust is dan belangrijk, maar de rijders hebben wel aangegeven waarvoor ze 's nachts wakker gemaakt mogen worden.

Voordat de ploeg in het vliegtuig stapte richting het eiland Mallorca vroeg het de eigen schaatsers waarvoor ze midden in de nacht wakker gemaakt mogen worden. Een aantal rijders hecht veel waarde aan de nachtrust en mogen voor niets wakker gemaakt worden. Toch hebben toppers als Kjeld Nuis, Femke Kok, Patrick Roest en Antoinette Rijpma-de Jong, die overkwam van Jumbo, daar wel een antwoord op.

Joy Beune en Kjeld Nuis genieten op Kreta na van verjaardag: 'Cocktails eruit zweten' Joy Beune en Kjeld Nuis zijn na het schaatsseizoen samen naar Kreta getrokken om te genieten van een dikverdiende vakantie. Beune was zondag ook nog eens jarig. De wereldkampioene allround werd op het Griekse eiland 25 jaar en vierde dat met haar vriend en zijn zoontje Jax. Nuis was een dag later alweer druk bezig om de drankjes eruit te zweten, maar gelukkig was er ook tijd voor ontspanning.

'Een lekker biertje'

Nuis kunnen we blijkbaar blij maken met een toetje midden in de nacht, want hij kiest voor tiramisu. Ook Kok houdt het bij eten: "Ik hou heel erg van brownies, maar ook wel van ijs. Dus eigenlijk best veel!"

Rijpma-de Jong gaat voor 'een goede kop koffie'. Wel zo handig als je net wakker bent. Roest blijkt zijn wilde haren nog niet kwijt te zijn. "Voor een lekker biertje midden in de nacht", antwoordt hij op de vraag.

Trainingskamp

De schaatsers van de ploeg zijn deze week op het Spaanse eiland Mallorca om te trainen. Het is daar deze week, net als in Nederland, tussen de 20 en 25 graden, maar daar schijnt de zon ook nog eens een stuk vaker. Het is uiteraard te warm om op het ijs te kunnen rijden, maar ideaal om bijvoorbeeld wat ritjes op de fiets te maken.

Dat laten ze dan ook zeker niet na. Roest deelt een video op zijn Instagram waarop de ploeg een trainingsritje maakt over het eiland in de perfecte weersomstandigheden.

Team Reggeborgh is op Mallorca op trainingskamp. © Instagram / Patrick Roest

Team IKO

Niet alleen de ploeg van Reggeborgh, maar ook Team IKO is op dit moment op trainingskamp. Zij kozen niet voor Spanje, maar stapten in het vliegtuig naar Toscane in Italië. Daar bereiden zij zich voor op het nieuwe seizoen. Bij IKO rijdt Joy Beune, de vriendin van Kjeld Nuis. Zij vermaakt zich samen met 'schaatszus' Robin Groot erg goed op het trainingskamp, maar ze moeten ook vol aan de bak.