'Goed eten, alcohol, maar ook m'n benen en billen': Antoinette Rijpma-de Jong over haar vakantie op Curaçao

Antoinette Rijpma-de Jong is heerlijk aan het genieten van een uitgebreide vakantie op Curaçao. De schaatsster neemt uitgebreid de tijd om het zonnige eiland te verkennen, maar is ook áltijd bezig met topsport. Zelfs in de rustperiode.

Rijpma-de Jong was op vakantie jarig en werd 29 jaar oud. Maar zelfs bij een feestje op een tropisch eiland let ze op. "Ik ben in m'n hoofd altijd bezig met goed eten en niet te veel alcohol drinken. Een drankje kan natuurlijk in deze periode, maar ik ben altijd bezig met topsport. Je voelt je na een glaasje wijn vaak al veel minder lekker, dus daar let ik op", zegt ze in gesprek met Dolfijn FM, het radiostation op Curaçao, gelegen aan het strand van Mambo Beach.

'Veel uren maken'

Ze zoekt ook op vakantie een mix van genot en 'werk'. Zo zei ze eerder in de uitzending al dat ze met haar man Coen Rijpma mountainbikes had gehuurd om 'een rondje eiland' te doen. "Maar we doen hier ook aan krachttraining, hardlopen en fietsen. Vooral daar maken we veel uren mee."

'Benen, billen, rug'

De fiets is in de zomer een belangrijk trainingsapparaat voor Rijpma-de Jong. "Je uithoudingsvermogen moet goed zijn, maar ook de houding op de fiets lijkt op het schaatsen. Je moet ook in die houding kunnen blijven zitten. Qua spiergroepen lijkt fietsen ook op schaatsen. "Ik ben dan veel bezig met m'n benen, billen en rug. Die moet je niet alleen onderhouden, maar ook sterker maken. Je wil elk jaar weer beter zijn dan het vorige jaar. Daar hoort hard trainen bij."

Genieten

Gelukkig is er om het trainen heen genoeg ruimte om te chillen, getuige ook haar Instagram. Daar staan een hoop kiekjes van het strand op. Ze moest zich bij het inpakken van haar koffer ook inhouden. "Ik ben zo geneigd om een jas en trui mee te nemen, maar dat is hier natuurlijk helemaal niet nodig. Het contrast met Nederland kan niet groter. Van veel kou en regen in Nederland naar lekker zonnig en warm hier op Curaçao. Ik heb een heel lekkere vakantie gehad hier."