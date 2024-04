Unieke prestatie Kjeld Nuis: schaatser doorbreekt magische grens

Kjeld Nuis liet het afgelopen schaatsseizoen zien dat hij nog altijd bij de beste sprinters ter wereld hoort. Waar rijders als Irene Schouten en Thomas Krol de schaatsen aan de wilgen hebben gehangen, blijft de 34-jarige Nuis nog op en top gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Het afgelopen schaatsjaar heeft hij een bijzondere grens doorbroken.

Nuis is namelijk de eerste schaatser ooit die het gelukt is om op de 1000 meter honderd keer een tijd van onder de 1.09,00 te rijden. Tijdens de WK sprint in het Duitse Inzell, zijn laatste wedstrijd van het seizoen, reed hij op de kilometer tijden van 1.07,90 en 1.07,65. Daardoor heeft hij nu 101 keer onder 1.09 gereden. De 34-jarige schaatser reed op 13 december 2009 voor het eerst onder de grens bij een World Cup in Salt Lake City.

Nuis staat trouwens ruim bovenaan in het lijstje met meeste tijden onder de 1.09. Shani Davis, die in 2019 stopte, reed 77 keer zo'n tijd. Kai Verbij, Thomas Krol en Hein Otterspeer komen na de Amerikaan. Verbij en Otterspeer rijden ook komend seizoen nog, maar Krol kondigde het afgelopen seizoen zijn afscheid aan. De voormalig olympisch kampioen gaat een opleiding volgen tot piloot.

This season @KjeldNuis became the first skater to skate under 1:09.00 on the 1000 a hundred times!#schaatsen #speedskating pic.twitter.com/JMUsjfz1Pz — Marcel's Skating Stats (@Skating_Stats) April 8, 2024

Wereldrecord

De snelste 1000 meter van Nuis ooit was op 9 maart 2019 in Salt Lake City. De Nederlander reed toen een tijd van 1.06,18. Daarmee brak hij op dat moment het wereldrecord. De Rus Pavel Kulizhnikov brak dat record een jaar later. Inmiddels is het in handen van het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz met een tijd van 1.05,37.

Nuis, die dit jaar Nederlands kampioen sprint werd, is een echte specialist op zowel de 1000 meter als de 1500 meter. Hij pakte in 2018 goud op beide afstanden en voegde daar op de 1500 meter nog een gouden plak aan toe in 2022. Op de WK afstanden stond hij liefst acht keer op het podium bij de 1000 meter: één keer goud, drie keer zilver en viermaal brons. Bij de WK van dit jaar pakte hij brons achter Stolz en de Chinees Ning Zhongyan.

Tijd voor ontspanning

Inmiddels is het schaatsseizoen dus achter de rug en is er voor Nuis tijd om te ontspannen. Dat doet hij regelmatig samen met zijn vriendin Joy Beune, die uiteraard ook schaatst. Al is het toch ook een drukke periode voor het schaatskoppel, want de twee zijn druk bezig met de verbouwing van hun huis. Ze lieten weten dat ze uitkeken naar het moment dat hun bad klaar was en afgelopen week was er goed nieuws. Niets houdt Nuis en Beune om daar even lekker in tot rust te komen.