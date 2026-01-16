Het tennisseizoen is weer begonnen en daar geniet ook Daphne Deckers van. De vrouw van oud-toptennisser Richard Krajicek kan nog steeds genieten van haar man op de tennisbaan.

Dat deelt ze in een Instagram Story. Deckers kwam een oude video van haar man tegen op sociale media. Daarin zijn beelden te zien van een wedstrijd van Krajicek tegen het Amerikaanse tennisicoon Andre Agassi

De schrijfster kan genieten van de beelden, die haar weer helemaal terugbrengen naar vroeger. "Ik kwam deze video van Richard vs Agassi tegen", schrijft ze erbij. "Zo leuk om terug te zien, de goede oude tijd."

Krajicek vs Agassi

Voormalig nummer één van de wereld Agassi heeft acht grandslamtitels op zijn naam staan. Krajicek won 'slechts' één Grand Slam: Wimbledon in 1996. Toch ligt het onderling resultaat tussen de twee dicht bij elkaar. Ze speelden zeven keer tegen elkaar in de periode tussen 1991 en 2003, waarvan de 55-jarige Amerikaan vier wedstrijden won. De 54-jarige Nederlander won de overige drie duels.

ABN AMRO Open

Krajicek maakte zijn profdebuut in 1989. Tien jaar later trouwde hij met Deckers. Hij nam in 2003 afscheid van zijn topsportcarrière, maar is nog steeds verbonden aan tennis. Zo is hij nu toernooidirecteur van ABN AMRO Open. Voor de 52e editie heeft hij grote namen weten te strikken, waaronder nummer één van de wereld Carlos Alcaraz. Ook toptennissers Alexander Zverev (derde op de ATP-ranglijst), Alex de Minaur (zesde) en Felix Auger-Aliassime (zevende) zullen hun opwachting maken.

Het hoofdtoernooi van het ABN Amro Open begint op maandag 9 februari en duurt tot en met zondag 15 februari. Dat betekent dat de toppers weinig tijd hebben om te herstellen als ze ver komen op de Australian Open, dat zondag van start gaat. Er zit namelijk slechts één week tussen het eerste grandslamtoernooi van het jaar en het toernooi in Rotterdam.

