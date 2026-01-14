De 55-jarige Andre Agassi wordt gezien als een van de beste spelers van zijn generatie. Hij is een van de weinige tennissers die in zijn carrière een zogenoemde Golden Slam won door alle vier de grandslams en olympisch goud te winnen. Genoeg reden om een documentaire van de excentrieke Amerikaan te maken.

Agassi is het levende bewijs dat je met een racket, nephaar en een flink portie charisma de tenniswereld kunt opschudden. Hij maakte de tongen los met felgekleurde shirts en spijkerbroeken, alsof hij een rockartiest was op de baan. Maar de Amerikaan koppelde zijn zelfverzekerde uitstraling met prestaties. Hij ging van tieneridool tot serieuze kampioen.

Agassi won in totaal acht grandslamtitels, in 1996 werd hij olympisch kampioen in het Amerikaanse Atlanta. Aan het einde van zijn hoogtijdagen trouwde hij met voormalig toptennisster Steffi Graf. Daar zat hij op dat moment al jaren achteraan. Agassi was helemaal ondersteboven van de Duitse en probeerde via-via met haar in contact te komen. Toen ze beiden vrijgezel waren, sloeg de vonk over.

Documentaire over Andre Agassi op komst

Het rijke verhaal van Agassi zorgt ervoor dat Apple TV een documentaire over hem gaat maken. Over een titel wordt nog nagedacht. Volgens de streamingdienst komt "het spannende, complexe en inspirerende verhaal van een Amerikaanse legende" aan bod.

Wanneer de documentaire over Agassi op Apple TV verschijnt, is nog niet bekend. In 2009 verscheen al de autobiografie Open van de tennisser.

Australian Open

Het nieuws over de komende documentaire van Agassi komt op het moment dat zijn favoriete grandslamtoernooi op het punt van beginnen staat. Zondag start de Australian Open, de major die de Amerikaan liefst vier keer (1995, 2000, 2001 en 2003) won. Er doen vier Nederlanders mee: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens. Zij strijden om een recordbedrag aan prijzengeld.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.