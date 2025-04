Daphne van Gerwen, vrouw topdarter Michael, maakt indruk in het buitenland met bikinifoto: 'Zo prachtig'

Daphne van Gerwen, de vrouw van Nederlandse topdarter Michael, krijgt veel complimenten na een vakantiefoto op Instagram. Niet alleen van Nederlandse fans, ook in het buitenland zien ze haar schitteren.

Het stel genoot van een luxe vakantie in Turkije. Dat leverde mooie foto's op. Daphne deelde een foto met haar moeder, die ook mee op reis ging. Bovendien plaatste ze een nietsverhullende foto in bikini.

Jaloezie op luxe 'van buitencategorie' Michael van Gerwen: 'Dat regelt hij allemaal zelf' Michael van Gerwen zorgt goed voor zichzelf, dat blijkt wel uit de verschillende kiekjes van de Nederlandse topdarter die gedurende het jaar opduiken van zijn vakanties. Zijn verjaardag en Koningsdag vierde de Brabander niet in Nederland, maar op een strand in Turkije. Een ongekende luxe, waar jaloers op wordt gereageerd.

Dat werd ook in het buitenland opgemerkt. Zo schrijft het Britse medium The Sun over de 'super knappe' vrouw van MVG die de show steelt. Ook in de reacties onder de foto op Instagram regent het complimenten. "Super mooi", "zo prachtig" en "wat een knappe vrouw", wordt er onder andere geschreven.

Tattoeages

Op de foto zit Daphne op de de rand van een jacuzzi te genieten van het prachtige uitzicht over een prachtig Turks landschap. "Zeker een mooi uitzicht voor ons", reageert een volger, doelend op de foto. Veel fans zijn ook onder de indruk van de tattoeages van Daphne, die goed zichtbaar zijn in de bikini.

Veel vakanties

Daphne en Michael zijn echte vakantiegangers. De darter geniet graag in luxe op zonnige plekken, en slaat daar ook wel eens een toernooi voor over. Na het WK in januari ging hij met zijn gezin naar Thailand. Nu verkoos hij de Turkse zon boven de Euro Tour in Graz.

Dit is Daphne, de vrouw van Michael van Gerwen: kapster bezorgde topdarter dubbel geluk na moeilijkheden Michael van Gerwen is Nederlands beste darter aller tijden, al zal Raymond van Barneveld het daar niet mee eens zijn. Al sinds Mighty Mike (35) de dartswereld veroverde, is hij samen met zijn vrouw Daphne. De twee zijn al meer dan tien jaar getrouwd en ze maakten alles mee: van zijn sportieve hoogtepunten, tot moeilijke fasen in hun privéleven. Dit is Daphne van Gerwen, de vrouw van de Nederlandse topdarter.

Van Gerwen zal ook de World Cup of Darts overslaan vanwege een vakantie, zo onthulde zijn goede vriend Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Volgens mij zit hij dan op een hele grote boot in de buurt van Ibiza. Heel vervelend allemaal."

Goede vriend moest mond houden over opmerkelijke beslissing Michael van Gerwen: 'Wist het in december al' Dat Michael van Gerwen de World Cup of Darts niet gaat gooien, wist de Nederlandse topdarter al heel lang. Zijn uitspraken na de Euro Tour in München, die hij won, kwamen voor veel volgers uit de lucht vallen en als een shock. Maar niet voor goede vriend Vincent van der Voort, die zijn mond maandenlang dicht moest houden.

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Van der Voort en Vlottes de afgelopen Euro Tour in Graz, wordt er naar beelden gekeken van een boze Luke Littler die met zijn middelvinger liep te zwaaien in Liverpool en vertelt Van der Voort een hilarische anekdote over één van zijn vele demonstratietoernooien. Ook wordt er een nieuwe gast aangekondigd voor de volgende aflevering. Wie dat is, luister je in de aflevering van 29 april. Beluister 'm hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.