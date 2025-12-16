Luke Littler heeft duidelijk lak aan de kritiek op zijn bezoekjes aan Manchester United. De 18-jarige dartssensatie zit midden in het WK darts, maar had tijd genoeg om maandagavond live getuige te zijn van een spectaculaire wedstrijd van zijn voetbalclub. Hij nam zijn vriendin Faith Millar mee.

United heeft in de competitiewedstrijd tegen Bournemouth genoegen moeten nemen met een gelijkspel. Op Old Trafford eindigde het attractieve duel in 4-4. Littler zat met zijn vriendin op de tribune van het iconische stadion en genoot zienderogen. De kritiek van een week geleden is bij hem aan dovemansoren gericht.

Kritiek op Littler

Drie dagen voor zijn openingswedstrijd van het WK darts tegen Darius Labanauskas (3-1 winst) dook Littler ook al op bij United. Hij reisde zijn club achterna voor het uitduel bij Wolverhampton Wanderers en juichte met twee vrienden zijn club naar de zege. Het kwam hem op kritiek te staan dat hij wel heel makkelijk door de mazen van uitkaart-regels glipt vanwege zijn status.

Fans waren verbolgen dat Littler zomaar toegang kreeg tot een uitwedstrijd van de gevallen topclub, omdat 'normale' mensen alle thuiswedstrijden, bekerduels en veel uitduels moeten bezoeken om zeker te zijn van een kaartje. Shirtfabrikant en sponsor Adidas besloot echter om Littler via hun kaartjes een wedstrijdje te gunnen. Op Instagram haalde Littler lichtelijk geïrriteerd zijn schouders erover op.

'Ze weten van niks'

"Iedereen springt er bovenop, maar ze weten van niks", schreef hij begin december op Instagram na de kritiek. "Ik heb genoeg gezien, mensen die denken dat ik om die kaartjes heb gevraagd of gesmeekt en op de wachtlijst stond. Adidas mag elk jaar een bepaald aantal tickets weggeven aan wie ze willen. Dit keer kozen ze voor mij en gaven ze mij tickets.

Genoeg tijd op WK darts

Door zijn zege op Labanauskas in de eerste ronde van het WK darts op 11 december, wist Littler dat hij pas 21 december weer in actie hoeft te komen in de tweede ronde. De Welshman David Davies is dan zijn tegenstander. Hij had tijd genoeg om bij de spectaculaire wedstrijd Manchester United - Bournemouth te zitten, met vriendin Faith Millar dus.

