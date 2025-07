Het gaat niet goed met de familie Beckham. Het gezin van voetballegende David en popster Victoria vertoont de nodige duidelijke scheuren. De kinderen kunnen elkaar niet luchten of zien en daar is deze week een nieuw, verdrietig hoofdstuk aan toegevoegd.

Het is de oudste zoon, Brooklyn, die het aan de stok heeft met zijn jongere broertjes Cruz en Romeo. Dat het niet goed gaat met de familie, is al lange tijd duidelijk. Recent werd David 50 jaar, maar ontbrak Brooklyn. Het resulteerde in enorme speculaties en dat is de voorbije periode niet minder geworden.

'Ondragelijke pijn' velt David Beckham, voetbalicoon belandt in ziekenhuis voor heftige ingreep Voetballegende David Beckham heeft zichzelf voor het eerst in het openbaar laten zien na een heftige ingreep. De 50-jarige belandde in het ziekenhuis na een 'ondraaglijke pijn' in zijn rechterarm.

Statement via Instagram

De twee jongere broertje hebben Brooklyn namelijk ontvolgd op Instagram. Volgens The Daily Mail gebeurde dat kort nadat hij zijn zusje Harper feliciteerde voor haar veertiende verjaardag. The Sun is van mening dat de vete op Instagram 'het gezin nog dieper in de crisis heeft gestort.' Volgens bronnen dicht bij de familie hebben Brooklyn en zijn vrouw geen idee waarom de jongste broertjes hem hebben ontvolgd op het sociale medium. "Hij en Nicola hebben ze zeker niet ontvolgd of geblokkeerd, ze zijn net zo war als een ieder."

Superster David Beckham staat na 'gênante' actie voor schut bij vrouw Victoria: 'Zó teleurstellend' In zijn Netflix-documentaire werd duidelijk dat David Beckham een bijzondere hobby heeft: honing maken met bijen in zijn achtertuin. De oud-voetballer blijkt een ware teler, want nu heeft hij ook zijn eigen wortels. Maar dat is voorlopig nog geen succes.

Het is een nieuw dieptepunt in een ruzie die al maandenlang voortduurt. Britse media weten zeker dat Nicola Peltz, de vrouw van Brooklyn, heel slecht overweg kan met de David en Victoria. Ook had ze de pik op Kim Turnbull. de inmiddels ex-partner van Brooklyns broertje Romeo. Dat komt mede door het feit dat Turnbull en Brooklyn in het verleden een romantische relatie zouden hebben gehad. Daar was Peltz in ieder geval van overtuigd, al werd het door meerdere partijen ook ontkend.

Brooklyn laat belangrijke momenten schieten

Zij en Brooklyn lieten de grootse 50ste verjaardag van de oud-topvoetballer links liggen. Ook liet Brooklyn publiekelijk niets horen tijdens moederdag, wat voor de Britse media een nieuw teken was dat het echt niet goed zit binnen de familie. De tabloids claimen dat Brooklyn al maanden geen contact heeft gehad met de rest van het gezin.

Moeder van wereldberoemde modellen mengt zich in familieruzie van voetballegende David Beckham Er is veel te doen om de vermeende ruzie in de familie Beckham. Zo zou Brooklyn, de oudste zoon van David en Victoria Beckham, zich steeds meer losmaken van het gezin. Inmiddels heeft een opvallende naam zich gemengd in de familieruzie.

Pijn bij Victoria en David

De nieuwe 'Instagram-gate' laat dat wederom zien. Zeker toen Romeo een toepasselijk nummer van de popartiest plaatste, kort nadat het nieuws naar buiten kwam. De titel 'Walking Away', een duidelijke referentie aan wat hij van het gedrag van de oudste broer vindt. En dat doet de ouders volgens The Sun veel verdriet. "Het is heel moeilijk voor David en Victoria om te zien hoe hun zonen uit elkaar groeien, want familie betekent alles voor hen."