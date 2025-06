Voetballegende David Beckham heeft zichzelf voor het eerst in het openbaar laten zien na een heftige ingreep. De 50-jarige belandde in het ziekenhuis na een 'ondraaglijke pijn' in zijn rechterarm.

Zondag verscheen hij met zijn arm in het gips en een mitella op het voetbalveld Atlanta, waar zijn club Inter Miami het opneemt tegen Paris Saint-Germain in het WK voor clubs. Beckham is voorzitter en mede-eigenaar van de MLS-club.

Lionel Messi tijdens PSG - Inter Miami oog in oog met voormalig ploeggenoot waar hij ruzie mee kreeg Het lot brengt Lionel Messi en Vitinha opnieuw samen in de achtste finales van het WK voor clubs. Een hereniging vol symboliek, want Inter Miami en PSG treffen elkaar in een duel met een pikant achtergrondverhaal: de spanning tussen de twee spelers toen ze in 2023 de kleedkamer in Parijs deelden.

Blessure

Beckham had al 'jarenlang ondraaglijke pijn' door een eerdere operatie, zo vertelde hij na de ingreep. De oud-voetballer liep een blessure op in 2003 tijdens een vriendschappelijke wedstrijd. Jaren later moest er alsnog een operatie aan de pas komen. Volgens bronnen van The Sun gaat het om een gebroken pols die hij opliep in een duel met Zuid-Afrika.

Na die wedstrijd werd hij geopereerd aan zijn pols, maar dat blijkt - 22 jaar later - niet helemaal goed te zijn gegaan. Een recente röntgenfoto wees aan dat een schroef die toentertijd voor zijn gebroken pols is gebruikt, niet goed is opgelost. Deze moest verwijderd worden.

Voetbalicoon David Beckham ondergaat geheime operatie in ziekenhuis: 'Hij had al jarenlang pijn' David Beckham heeft in het ziekenhuis gelegen. De Engelse voetballegende onderging een 'geheime' operatie voor een bijzondere blessure die hij liefst 22 jaar geleden opliep. Victoria Beckham deelt lieve beelden.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Inter Miami en PSG sprak Beckham bij DAZN over zijn herstel. "Het gaat prima. Het was een oude blessure die een operatie nodig had. Nu is het allemaal weer goed."

Houding Lionel Messi spreekt boekdelen tijdens complete vernedering In Amerika mag dan het hele voetbal draaien om sterspeler Lionel Messi, die bij Inter Miami nog steeds zijn klasse laat zien. Voetbalfans in de rest van de wereld zagen zondagavond pijnlijke beelden. Een Messi vol ongeloof, pest in zijn lijf en een houding die boekdelen spreekt.

Emotioneel

Over de wedstrijd had hij ook nog mooie worden. "Eerlijk gezegd is het een emotioneel duel voor me. Natuurlijk speelt de club die wij bezitten tegen het beste team van de wereld op dit moment. Wie had dat gedacht?" PSG won dit jaar de Champions League na een 5-0-overwinning op Inter Milan in de finale.

Beckham eindigde zijn voetbalcarrière bij de topclub in Parijs. "Dat was heel speciaal", zegt hij. "Ik speelde er maar zes maanden, maar dat voelde als zestien jaar. Het is een echte familie. Een speciale club met speciale mensen. We zijn trots dat we tegen PSG spelen."

Dit is het megasalaris van Lionel Messi bij Inter Miami: Cristiano Ronaldo verdient honderden miljoenen meer Lionel Messi zit er financieel al jaren warmpjes bij en dat gaat de komende tijd ook niet veranderen. De inmiddels 38-jarige topvoetballer krijgt een fors salaris bij Inter Miami FC. In de Verenigde Staten is er geen enkele voetballer die zoveel krijgt als de Argentijn. In dit artikel lees je wat hij precies opstrijkt.

Inter Miami ging helaas voor Beckham wel kansloos ten onder tegen PSG. Al voor rust stond er een dikke 4-0 voorsprong van de Fransen op het scorebord van het Mercedes Benz-stadion in Atlanta. Dat was uiteindelijk ook de eindstand.

Lionel Messi

Ook voor Lionel Messi is het duel een hereniging met zijn oude club, waar hij van 2021 tot 2023 speelde. Hij hield minder goede herinneringen over aan die periode en verliet Parijs met openlijke kritiek op de Franse club. In een interview met Apple Music zei hij: "Deze twee jaar in Parijs waren niet prettig voor mij. Ik was niet gelukkig in het dagelijks leven, met de trainingen, de wedstrijden... Het heeft lang geduurd om me aan al dat aan te passen."