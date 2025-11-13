Toptrainer Dick Advocaat staat met zijn Curaçao aan de rand om een stunt te voltooien. Het Caribisch eiland is dichtbij om haar debuut te maken op het WK voetbal. Mocht de 78-jarige oefenmeester dit flikken, ontvangt hij een ludiek eerbetoon. "Aan het logo wordt druk gewerkt."

Curaçao staat aan de vooravond van een absolute WK-stunt. Met nog twee wedstrijden in de WK-kwalificatie te gaan, heeft de ploeg van Advocaat alles nog in eigen hand. Donderdagnacht moet de eerste van de laatste twee hordes genomen worden. Dan wacht een uitduel tegen het nog puntloze Bermuda. Los Azules wonnen de heenwedstrijd met 3-2.

'Corendick'

Hoofdsponsor van het nationale elftal is luchtvaartmaatschappij Corendon. Zij hebben er alle vertrouwen in dat Curaçao het gaat flikken. "Het zou een ongekende stunt zijn als Dick en Cor (Pot, red) dat voor elkaar weten te boksen", zo vertelt Martin de Boer, commercieel-directeur van de reisorganisatie, tegen De Telegraaf.

Advocaat en Pot zijn een geliefd trainersduo op het eiland en Corendon wil hen bij plaatsing dan ook graag in het zonnetje zetten. Zo wordt de naam van het bedrijf, mocht Curaçao zich kwalificeren, voor één dag ongedoopt tot 'Corendick'. "Aan het logo wordt druk gewerkt. Wij geloven in een 'Dick voor mekaar Show'", zo grapt De Boer.

Allesbepalende wedstrijd

Voor plaatsing voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is de laatste groepswedstrijd cruciaal. Daarin neemt de ploeg van Advocaat het in Kingston op tegen groepsleider Jamaica. In eigen huis won Curaçao nog knap van ze met 2-0. Dinsdagnacht is er weer een stunt nodig om directe kwalificatie veilig te stellen.

Mocht Curaçao toch tweede eindigen in de groep, is de kans groot dat 'Cor en Dick' nog via de achteringang zich kunnen plaatsen voor het WK. Curaçao kan dan deelnemen aan de intercontinentale play-offs. Daarin strijden nog zes landen van over de hele wereld voor de laatste twee WK-tickets. Bolivia en Nieuw-Caledonië zijn al zeker van deelname aan deze play-offs. De kans bestaat dat naast Curaçao ook Suriname tweede gaat worden in de groep en gaat deelnamen aan deze achteringang.

Mogelijke records voor Curaçao

Als Advocaat de 'ongekende stunt' weet te flikken, zijn er een aantal WK-records die voortaan op naam van Curaçao komen te staan. Zo zou het eiland het kleinste land qua oppervlakte als qua inwonersaantal worden die ooit deel heeft genomen aan een WK voetbal. Het record voor kleinste land qua oppervlakte staat nu nog op naam van WK-debutant Kaapverdië. Het record voor minste inwoners is nu nog voor IJsland.