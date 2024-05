'Die is wel een weekje ruzie waard': Chris Woerts over vriendin Ajax-trainer Francesco Farioli

Chris Woerts is groot fan van Francesco Farioli... z'n vriendin. Dat bewees de sportmarketeer dinsdagavond bij De Oranjezomer. Woerts vertelde dat de vriendin van Farioli 'wel een weekje ruzie waard' was.

Woerts kreeg een voorzetje van presentatrice Hélène Hendriks en knikte die feilloos binnen. "Ze hebben het altijd over het Ajax-DNA, je moet bij die club passen. Nou ik heb die vrouw van die Ajax-trainer gezien, die heeft pérfect het Ajax-DNA. Die is wel een weekje ruzie waard", voegde hij eraan toe. "Ik denk wel dat het een toppertje is."

Dit is de beroemde vriendin van Ajax-trainer Francesco Farioli: ooit verleidster in Temptation Island Ajax heeft een nieuwe trainer: Francesco Farioli. En de Italiaan komt niet alleen naar Nederland. Naast zijn eigen technische staf vliegen ook zijn partner Agata en dochter Lea naar Amsterdam. Agata Alonzo is een bekende Italiaanse. Ze deed mee aan Miss Italia van 2008 en als verleider aan Temptation Island.

Ook de tafelgasten zijn wel onder de indruk van de looks van Agata Alonzo, zoals de Italiaanse heet. "Weer wat anders dan Bartina Koeman", reageerde Albert Verlinde.

Farioli heeft ook een kind

Farioli komt samen met zijn partner Agata en dochtertje Lea naar Nederland. Ze verruilen de azuurblauwe zee van Nice voor het Vondelpark en de grachten van Amsterdam. Van Farioli is bekend dat hij vrij vaak met zijn vak bezig is, maar hij heeft ook nog ruimte voor zijn gezin. "Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn partner Agata en onze dochter Lea", zei hij ooit tijdens zijn tijd in Nice.

"We gaan uit eten, we zijn al drie keer met het kleine meisje naar de stad geweest. Gelukkig zitten we dichtbij de zee en hebben we altijd een prachtig uitzicht", vertelde hij verder. In Amsterdam is ook genoeg te beleven, maar de zee is wat verder weg. En ook de temperatuur zal enigszins verschillen met wat ze gewend zijn vanuit Nice en Italië. Op het fietsje door Amsterdam gaat dan weer wel makkelijk.

Werk aan de winkel

Toch lijkt Farioli niet op veel vrije tijd te mikken bij zijn beginperiode in Amsterdam. Volgens hem is er werk aan de winkel bij Ajax. "We zijn al begonnen met de voorbereiding. We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort."