Ajax presenteert met Francesco Farioli eerste buitenlandse trainer in ruim 26 jaar

Ajax heeft de nieuwe trainer eindelijk binnen. De Italiaan Francesco Farioli komt definitief over van OGC Nice. Farioli is pas 35 jaar oud en heeft geen ervaring als profvoetballer. Toch heeft hij in Frankrijk dusdanig indruk gemaakt, dat Ajax het wel in hem ziet zitten.

Ajax heeft donderdagavond de komst van de trainer wereldkundig gemaakt. Eerder op de dag werd hij al gespot in Amsterdam. Deze week kwamen de clubs een transfersom overeen. Farioli tekent definitief een contract tot medio 2027.

Dave Vos wordt een van zijn assistent-trainers, daarnaast neemt hij Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos van Nice. Jelle ten Rouwelaar is aangesteld als keeperstrainer. Hij komt over van Burnley en was zelf lang keeper bij NAC Breda.

Dit zijn de spelers die Francesco Farioli met zich mee moet nemen naar Ajax: twee Nederlandse oude bekenden Francesco Farioli is de nieuwe trainer van Ajax en moet de club uit de ontzettend diepe put gaan trekken. Dat vertrouwen is er, want de Italiaan geldt als een wonderkind en lijkt volgens velen over een aantal jaar onhoudbaar voor Ajax. De pupil van Roberto De Zerbi heeft al behoorlijk wat clubs gehad, dus een behoorlijk netwerk om spelers mee te nemen. Hierbij vijf opties die goed voor Ajax zouden zijn.

Met de komst van de buitenlandse trainer breekt Ajax met de traditie om met een Nederlandse trainer te werken. De afgelopen 26 jaar hadden de Amsterdammers altijd een binnenlandse trainer voor de groep staan. De laatste buitenlander was de Deen Morten Olsen. Hij werkte tussen juli 1997 en december 1998 anderhalf jaar voor Ajax.

John van 't Schip

Farioli is in de Johan Cruijff Arena de opvolger van John van 't Schip. De oud-speler van de club nam de ondankbare taak op zich om zijn club te redden toen het in diepe crisis verkeerde na het ontslag van achtereenvolgens technisch directeur Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn. Onder Van 't Schip bleek dat het niet zozeer aan de ontslagen personen lag, maar ook aan de samengestelde selectie. Die herbergde te weinig kwaliteit om het top presterende PSV (kampioen) en Feyenoord (met overmacht tweede) moeilijk te maken.

Tweede voorronde Europa League

Ajax eindigde op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie en moet zodoende de tweede (van in totaal vier) voorronde van de Europa League spelen komend seizoen. Farioli moet de club weer naar nieuwe successen leiden. Hij komt uit de koker van de nieuwe (titulaire) technisch directeur Alex Kroes. Hij schaakte tussen twee potentiële kandidaten voor de functie van hoofdtrainer en koos uiteindelijk voor de Italiaan. Graham Potter (48) was lange tijd ook een optie, maar het gat tussen vraag en aanbod bleek te groot.

Subtop van Frankrijk

Farioli hielp afgelopen seizoen OGC Nice weer terug naar de Franse subtop in de Ligue 1. De club streed tot het laatst om het halen van de Champions League. Farioli wordt gezien als een 'leerling' van Roberto De Zerbi, de trainer die bij Brighton in de Premier League zoveel indruk maakte met zijn aanvallende voetbalstijl. Kenners van Farioli waarschuwen ook voor zijn speelstijl, omdat het soms op robotvoetbal lijkt.