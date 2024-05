Dit zijn de spelers die Francesco Farioli met zich mee moet nemen naar Ajax: twee Nederlandse oude bekenden

Francesco Farioli is de nieuwe trainer van Ajax en moet de club uit de ontzettend diepe put gaan trekken. Dat vertrouwen is er, want de Italiaan geldt als een wonderkind en lijkt volgens velen over een aantal jaar onhoudbaar voor Ajax. De pupil van Roberto De Zerbi heeft al behoorlijk wat clubs gehad, dus een behoorlijk netwerk om spelers mee te nemen. Hierbij vijf opties die goed voor Ajax zouden zijn.

Francesco Farioli is dé man die het moet gaan doen bij Ajax. De voetbalfilosoof, oud-keeperstrainer en een goede vriend van Roberto De Zerbi is een echt voetbaldier die altijd met voetbal bezig is. Hij wordt door spelers die met hem hebben gewerkt getypeerd als iemand die als eerste op de club komt en als laatste weg gaat.

Ajax presenteert met Francesco Farioli eerste buitenlandse trainer in ruim 26 jaar Ajax heeft de nieuwe trainer eindelijk binnen. De Italiaan Francesco Farioli komt definitief over van OGC Nice. Farioli is pas 35 jaar oud en heeft geen ervaring als profvoetballer. Toch heeft hij in Frankrijk dusdanig indruk gemaakt, dat Ajax het wel in hem ziet zitten.

Net zoals Erik ten Hag dat deed toen hij nog bij Ajax in dienst was. Die vergelijking wordt dan ook al gauw getrokken, maar zo ver zullen we nog niet gaan. Maar dat hij voetbal kan terugbrengen in Amsterdam, dat lijkt wel duidelijk. Daar heeft hij wel de juiste spelers voor nodig, want nu is de selectie simpelweg niet goed genoeg. Farioli heeft een aantal juweeltjes in handen gehad in zijn korte tijd als trainer, dus heeft zat keuze om spelers mee te nemen. Te beginnen met een oude bekende uit Nederland.

Meest ontwikkelde middenvelder onder Farioli

Pablo Rosiaro. De man die een aantal jaar geleden PSV verliet voor zeven miljoen om te gaan spelen in de Côte d'Azur. Bij OGC Nice was hij al gauw een basisspeler maar onder Farioli excelleerde hij. Hij wordt multifunctioneel gebruikt in het spel van Farioli, wat een waar tactisch spektakel is. Rosario is een belangrijke spil in de manier waarin de trainer wil opbouwen en kan dat doen vanaf het middenveld, verdediging, of backpositie.

Jeremain Lens onder de indruk van Ajax-target Francesco Farioli: ‘Hij krijgt het Ajax-voetbal er wel weer in’ Francesco Farioli staat op het punt om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden. De Italiaanse oefenmeester wordt overgenomen van OGC Nice. 34 voudig-international Jeremain Lens werkte enkele seizoenen geleden bij Fatih Karagümrük in Turkije samen met de pas 35-jarige Farioli. Lens is onder de indruk van zijn voormalige trainer, laat hij weten tegenover Sportnieuws.nl.

Als Farioli een voorbeeld wil hebben bij Ajax hoe het moet, de taal kent én bekend is met de Eredivisie dan is Rosario een logische keuze. Ook is bekend dat Ajax het met minder middelen moet doen dit jaar omdat Champions League-voetbal weer is misgelopen, Rosario zal een goedkope optie zijn want hij heeft nog maar één jaar op zijn contract staan. De Nederlander wilde ook al niks zeggen over de trainer tegen Nederlandse media, wie weet omdat hij al weet wat gaat komen...

Defensief voetballend duo

Ajax heeft versterking nodig achterin, dat is duidelijk. Het hele seizoen is dat de achilleshiel van Ajax geweest. Farioli heeft een heel specifieke manier van opbouwen met de verdediging, maar ook het verdedigen zelf gaat op een bijzondere manier. Die is wel succesvol overigens, want OGC Nice heeft de minst gepasseerde verdediging van Frankrijk. Grotendeels komt dat door Jean-Clair Todibo. De Fransman maakte dit seizoen zijn debuut voor Les Blues vanwege zijn knappe ontwikkeling bij Nice.

Dit is de denkwijze van de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli: 'Vergiftigers halen het voetbal onderuit' Het lijkt een kwestie van tijd totdat Francesco Farioli wordt aangesteld als nieuwe trainer van Ajax. De 35-jarige Italiaan is voor veel Nederlanders een grote onbekende. Hij bewandelde dan ook een bijzondere weg en behaalde onder meer een diploma filosofie voordat hij doorbrak als coach. Zijn afstudeerscriptie ging ook over voetbal en daar komen we meer over de huidige coach van OGC Nice te weten.

De man die zijn carrière zag verslonzen bij Barcelona, blies deze nieuw leven in bij Nice en al helemaal onder Farioli. Het is namelijk een goede voetballer, een verdediger die erg sterk is áán de bal. Dat is waar Farioli van houdt en ook waar ze bij Ajax van houden. Hij is een sleutelspeler in de opbouw van Nice en kan het perfecte voorbeeld geven van 2-3-2 opbouw bij Ajax.

Het enige probleem: er zitten al een tijd absolute topclubs achter hem aan. Manchester United wees hij vorig jaar af, omdat hij zekerheid wilde hebben van spelen. Hij wil een sportief aantrekkelijk avontuur, dat krijgt hij bij Ajax met Farioli wel maar of dat het avontuur is waar hij naar zoekt... Farioli kan zich daarom misschien beter wenden tot zijn vriend De Zerbi, want bij hem speelde een fijne verdediger die goed bij Ajax zou passen.

Nederlandse verdediger

Bij Brighton, dat nog door De Zerbi wordt getraind, speelt namelijk Jan Paul van Hecke. Een verdediger die al opviel toen hij met Brighton tegen Ajax speelde in de Europa League. De verdediger had een bijzondere route naar zijn doorbraak, maar is nu een 'grote meneer' in de defensie bij Brighton.

Hij kent het spel van De Zerbi, wat dan weer lijkt op het spel van Farioli en zou zo naadloos kunnen aansluiten in de visie van de Italiaanse oefenmeester. Ajax houdt van Nederlands sprekende spelers, dus dat zou nog eens een bonuspunt voor hem zijn. Hij heeft wel een behoorlijk contract bij Brighton, maar zijn waarde wordt nu op 15 miljoen geschat. Voor Feyenoord was hij vorig jaar nog te duur, maar dit bedrag moet te doen zijn voor Ajax.

Italiaanse link

Een ander buitenkansje voor Ajax zou Khéphren Thuram zijn. De broer van de spits van Inter zit momenteel bij Nice maar heeft nog maar één jaar op contract. De in Italië geboren Fransman zou daarom al voor een bedrag van 12 miljoen kunnen weggaan, waar hij eigenlijk 35 waard is. De middenvelder geniet ook interesse uit Italië, onder andere van Juventus. Hij is echter goed bekend met Farioli, speelde echter geen geweldig seizoen, maar de potentie is overduidelijk.

Spits

Mocht Brian Brobbey Ajax verlaten komende zomer voor een bod dat niet te weigeren is, dan is er één Italiaan waar Farioli maar wat graag mee aan de slag zou willen gaan: Mateo Retegui. De Argentijnse Italiaan heeft het grootste deel van zijn carrière in Argentinië gespeeld en verkaste deze zomer naar Genoa in Italië. Daar was hij met zeven goals en twee assists belangrijk in de handhaving van de club. Hij wordt al tijden gezien als een talent in de voorhoede van Italië. Hij kan ook als back-up gehaald worden, want de beweeglijke spits zou perfect in het systeem van Farioli passen.