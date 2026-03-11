Schaatsbondscoach Rintje Ritsma is sinds een tijdje weer helemaal gelukkig in de liefde. De voormalig zesvoudig olympisch medaillewinnaar kondigde onlangs aan samen te zijn met Baukje de Vries. Zij hebben sinds eind 2025 een relatie, zo blijkt uit hun status op Facebook.

In 2021 was de liefde over tussen Ritsma en zijn voormalig partner Youandi Mazeland, met wie hij sinds 2008 samen was. Zij kregen één kind, de 9-jarige Kiki. "We hebben geen ruzie, maar gaan beiden onze eigen weg", zei De Beer van Lemmer toen.

Nieuwe liefde voor Rintje Ritsma

Deze week vertelde Ritsma in gesprek met Story dat hij een nieuwe partner heeft gevonden. "Ik heb een relatie met Baukje. We hebben elkaar via een datingsite leren kennen", onthulde hij. "We hadden online al snel een leuke klik, en we kwamen bij elkaar uit de buurt. En een eerste afspraakje mondde uit in een liefdesrelatie."

Die werd op 27 december 2025 wereldkundig gemaakt op Facebook. Ritsma was in die periode aandachtig toeschouwer op het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf, waar de tickets voor de Winterspelen van afgelopen maand werden verdeeld. Kort na het OKT maakte de bondscoach de veelbesproken beslissing om Marcel Bosker mee te nemen voor de ploegenachtervolging. Dat had gevolgen voor Tim Prins, die teleurgesteld achterbleef.

Ritsma papt aan met doktersassistente

In die beladen periode had Ritsma dus een schouder om op te leunen. Zijn vriendin is doktersassistente, dus zij weet hoe het is om voor iemand te zorgen. Eerder werkte ze liefst achttien jaar bij de Rabobank. De nieuwe partner van Ritsma heeft ook al kinderen uit een eerdere relatie, waardoor hij 'bonusvader' is. "Het is fijn om hen ook in mijn leven te hebben", vertelde hij in gesprek met het roddelblad.