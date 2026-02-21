Opvallende beelden tijdens de mass start op de Olympische Spelen. Naast het ijs stond niet bondscoach Rintje Ritsma te coachen, maar AH-Zaanlander-trainer Jillert Anema. Een logische keuze volgens Irene Schouten en Erben Wennemars.

Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt kwamen zaterdag in actie op de halve finales van de mass start. Dat Anema bij de race van Bergsma stond te coach was nog niet zo gek, want de 40-jarige schaatst voor Team Albert Heijn-Zaanlander. Maar ook bij Van de Bunt stond Anema naast het ijs met de rondetijden.

NOS-analisten Schouten en Wennemars gaven uitleg over die keuze. "Volgens mij mag er maar één coach in het vak staan. En dat ze dan uiteindelijk toch voor Jillert hebben gekozen", begint de olympisch kampioene op de massastart van 2022.

'Het gaat om de rijders'

Volgens Wennemars is het logisch dat de keuze op de 71-jarige is gevallen. "Ja, dat denk ik wel omdat Jillert gewoon veel meer ervaring heeft hierin. Die kan veel sneller rekenen die weet precies wie waar is en wat je dan moet doen. Dat begrijp ik wel. Het gaat om de rijders en als Jillert daar gaat staan om hen te begeleiden is dat prima."

"Ja ik denk wel dat de rijders dit ook willen", vult Schouten aan. "Jillert heeft hier zo veel ervaring mee." Dat bleek ook wel tijdens de race van Van de Bunt. Die maakte tactisch goede keuzes en sloeg een gat. Dat deed hij met behulp van zijn Team IKO-X2O-ploeggenoot Bart Swings die hem liet gaan. Metodej Jilek kwam erbij en dus konden ze samen doorrijden om punten binnen te halen in de tussensprints. Zowel Van de Bunt als Bergsma bereikte de finale.

