Schaatsbondscoach Rintje Ritsma was na zijn relatiebreuk in 2021 een tijdlang single, maar heeft inmiddels de liefde weer gevonden. De 55-jarige voormalig topschaatser, met als bijnaam 'De Beer van Lemmer', heeft zijn nieuwe vriendin via een datingapp leren kennen. Hij is dolgelukkig met Baukje.

"Ik heb een relatie met Baukje. We hebben elkaar via een datingsite leren kennen", zegt Ritsma tegen Story. "We hadden online al snel een leuke klik, en we kwamen bij elkaar uit de buurt. En een eerste afspraakje mondde uit in een liefdesrelatie." Als bekend persoon in Nederland was het moeilijk om potentiële vrouwen te overtuigen dat hij het daadwerkelijk zelf was en niet iemand die zich voordeed als hem.

'Ze geloofden niet dat ik het was'

"Ik merkte dat vrouwen in eerste instantie niet geloofden dat ik het was. Maar gelukkig kon ik Baukje er al snel van overtuigen dat het niet iemand was die zich voor mij uitgaf." En nu is hij dus samen met haar en zijn er zelfs plannen om te gaan samenwonen. Ritsma is zelf vader van dochtertje Kiki van negen, maar nu ook 'bonusvader' van de kinderen van Baukje.

'Fijn om ook hen in mijn leven te hebben'

"Het is fijn om hen ook in mijn leven te hebben." Maar met zijn ex Youandi heeft hij nog wel de zorgen voor hun dochter Kiki. "Ik ben er altijd voor Kiki. We zijn dol op elkaar. Ze is net als ik erg sportief. Ze doet van alles: paardrijden, zwemmen, turnen, streetdance..." Ritsma was tussen 2008 en 2021 samen met ex-vriendin Youandi Mazeland. In november 2021 gingen ze uit elkaar. "We hebben geen ruzie, maar gaan beiden onze eigen weg", zei hij toen.

Grootse carrière

Ritsma werd nooit olympisch kampioen, maar won wel tweemaal zilver en viermaal brons op de Winterspelen. Hij won op de WK afstanden goud op de 1500 en 5000 meter, wat getuigt van zijn sterke stayer-kwaliteiten. Niet voor niks werd hij viermaal wereldkampioen allround en zesmaal Europees kampioen.

Sinds oktober 2022 is hij bondscoach van de teamonderdelen van het Nederlandse schaatsen. Vooral op de ploegenachtervolging zorgden zijn keuzes voor veel kritiek. De mannen zijn al jaren zo goed als kansloos en de vrouwen grepen op de Winterspelen in Milaan jammerlijk naast het goud. Wel zorgden Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma bij de mass start voor twee olympische titels binnen de teamonderdelen.