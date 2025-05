Dit is de vrouw van John Heitinga: zus van bekende ex-PSV'er, creative director en moeder van drie kinderen

John Heitinga keert terug als hoofdtrainer bij Ajax. De voormalig voetballer zal verhuizen van Liverpool naar Amsterdam. Hij neemt zijn vrouw Charlotte Sophie Zenden overal met zich mee. Het liefdeskoppel is al lange tijd samen.

Heitinga en Charlotte Sophie trouwden in 2010 en zijn daardoor al bijna 15 jaar officieel samen. Ze is de stabiele factor in huize Heitinga, want de inmiddels 41-jarige trainer reisde heel Europa rond als voetballer. Dit jaar gaat er opnieuw verhuisd worden nu hij zijn baan als assistent van Arne Slot bij Liverpool opgeeft om Ajax te coachen.

Zus van Oranje-international

Aan de achternaam van de vrouw van Heitinga is het eigenlijk al te zien: Charlotte Sophie is de zus van Boudewijn Zenden. Zenden is een ware PSV-icoon en speelde 54 interlands in het shirt van het Nederlands elftal. Haar man doet het beter: hij speelde liefst 87 interlands voor Oranje.

Sterker nog, Zenden en Heitinga speelden op verschillende momenten samen in het Nederlands elftal. Zo waren ze beiden onderdeel van het team dat afreisde naar het EK 2004. Mogelijk ontmoetten Charlotte Sophie en Heitinga elkaar via deze weg. Ze kregen drie kinderen en gaven hen de niet-alledaagse namen van Jezebel, Rixo en Lennox.

Werk

Charlotte Sophie is volgens haar Instagram 'Creative Art Director'. Net als Heitinga heeft ze een link met Ajax, want ze heeft verschillende shoots van Ajax-kleding verzorgt met haar leiding en creatieve inzichten. In het verleden had ze haar eigen sieradenonderneming.

