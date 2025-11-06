Charlotte Sophie Zenden is de aangewezen persoon om John Heitinga op te vangen na zijn vertrek bij Ajax. Zij is al jaren de partner van de ontslagen trainer en samen hebben ze drie kinderen. De zus van ex-international en PSV-icoon Boudewijn Zenden reisde overal met Heitinga mee naartoe.

Heitinga en Charlotte Sophie trouwden in 2010 en zijn daardoor al bijna 15 jaar officieel samen. Ze is de stabiele factor in huize Heitinga, want de bijna 42-jarige trainer reisde heel Europa rond als voetballer. De laatste verhuizing was van Liverpool naar Amsterdam, maar mogelijk komt er snel weer een nieuwe verplaatsing bij. Heitinga hield het nog geen half jaar vol als hoofdtrainer van een gemankeerd Ajax en zal inmiddels alweer terug verlangen naar zijn tijd als assistent van Arne Slot bij Liverpool.

Zus van Oranje-international

Aan de achternaam van de vrouw van Heitinga is het eigenlijk al te zien: Charlotte Sophie is de zus van Boudewijn Zenden, een ware PSV-icoon. Hij speelde 109 duels voor de Eindhovenaren en speelde 54 interlands in het shirt van het Nederlands elftal. Haar man doet het beter: Heitinga speelde liefst 87 interlands voor Oranje.

Sterker nog, Zenden en Heitinga speelden op verschillende momenten samen in het Nederlands elftal. Zo waren ze beiden onderdeel van het team dat afreisde naar het EK 2004. Mogelijk ontmoetten Charlotte Sophie en Heitinga elkaar via deze weg. Ze kregen drie kinderen en gaven hen de niet-alledaagse namen van Jezebel, Rixo en Lennox.

Werk

Charlotte Sophie is volgens haar Instagram 'Creative Art Director'. Net als Heitinga heeft ze een link met Ajax, want ze heeft verschillende shoots van Ajax-kleding verzorgd met haar leiding en creatieve inzichten. In het verleden had ze haar eigen sieradenonderneming. Nu Heitinga alweer is ontslagen bij Ajax, is het de vraag waar de toekomst van het gezin ligt. De laatste jaren was manlief actief in Engeland (als assistent bij Liverpool én West Ham), maar de wortels liggen in Amsterdam.

