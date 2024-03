'Spice Girl Geri support Christian Horner weer na uitleg over gelekte screenshots'

Geri Horner was afgelopen weekend aanwezig bij de Grand Prix van Bahrein, nadat er screenshots van haar man waren gelekt. Daarin was appverkeer tussen Christian Horner en een vrouw te lezen. In Bahrein leek het weer een soort van koek en ei tussen hem en zijn vrouw.

Geri en Christian gaven elkaar een kusje en een een wat onhandige knuffel. Een bron uit de F1-paddock zei tegen The Sun: "Hij was erg blij dat zij naar Bahrein is gevlogen om met hem te zijn. Ze zullen alles uitgepraat hebben en zij zal zijn uitleg voldoende hebben gevonden, tot een punt dat zij hem weer support."

Een paar dagen eerder zei een bron rondom Geri Horner tegen de Daily Mail dat Ginger Spice zich 'enorm vernederd' voelt. Zij dacht dat de problemen weg waren toen Horner werd vrijgesproken. De teambaas van Red Bull Racing werd verdacht van grensoverschrijdend gedrag, maar woensdag kwam naar buiten dat dat niet het geval was.

Donderdag volgden vervolgens screenshots van de gesprekken die Horner zou hebben gehad met een vrouw. Een anonieme bron stuurde die screenshots naar alle teambazen in de Formule 1. En dat terwijl Horner tegen zijn vrouw Geri zou hebben gezegd dat er helemaal niks opvallends in de berichten zou hebben gestaan.

De bron rondom Geri zegt tegen het Engelse tabloid dat hij benieuwd is hoe Geri uit deze 'vernederende' situatie komt. "Ze dacht dat het allemaal voorbij was. Ze was enorm blij toen ze hoorde dat Christian was vrijgesproken. Maar alles is nu opnieuw begonnen: dit zal haar kapot maken. Christian beloofde de hele tijd dat er niks in zou staan."

Spice Girl Geri opgelucht na uitkomst onderzoek Christian Horner: 'Het waren helse weken' Geri Horner, die vroeger bekend was als Spice Girl Geri Hallwell, is opgelucht na de uitkomst van het onderzoek naar haar man Christian Horner. De teambaas van Red Bull werd woensdag vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

Reactie Horner

De teambaas van het F1-team reageerde zelf ook al op de screenshots. "Ik zal niet reageren op anonieme speculaties, maar ik herhaal dat ik de beschuldigingen altijd heb ontkend."

"Ik heb volledig meegewerkt met het onderzoek en heb respect voor de uitkomst. Het was een doorzichtig en eerlijk onderzoek, gedaan door een onafhankelijke partij. Daaruit is de conclusie gekomen dat de aantijging niet terecht was."

Successen van Horner

Horner won liefst zes wereldtitels bij de constructeurs met Red Bull in de Formule en zeven keer de wereldtitel bij de coureurs. Max Verstappen kroonde zich de afgelopen drie jaar tot wereldkampioen onder zijn gezag.