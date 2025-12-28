Na een periode vol drukte in Nederland zoeken Jade Anna van Vliet en Kenneth Taylor de rust op aan de andere kant van de oceaan. Het stel is samen op vakantie in New York en deelt beelden van een stad die er dankzij een dik pak sneeuw bijna filmisch uitziet.

Op sociale media laat Jade Anna haar volgers meegenieten van het winterse decor. Straten, wolkenkrabbers en parken zijn bedekt met sneeuw, wat de stad een bijna kerstachtige sfeer geeft. "Gosh I love it here", schrijft ze bij de beelden van het besneeuwde New York op Instagramm.

Winters droomparadijs

Ook Central Park komt voorbij. Op foto's in haar story is te zien hoe het stel samen door het besneeuwde park wandelt. Taylor is daarbij volledig ingepakt tegen de kou; alleen zijn ogen zijn nog zichtbaar. "Ik denk dat hij het warm heeft", grapt Jade Anna bij de foto waarop de twee schattig poseren met de skyline vanuit het iconische park op de achtergrond.

De winterse citytrip krijgt later een romantisch vervolg wanneer het stel samen uit eten gaat in een sfeervol restaurant met winterse aankleding. Bij kaarslicht en warme gerechten genieten Van Vliet en Taylor van een diner uit de Franse keuken. "Ons eerste dinerplekje in New York", stelt Jade Anna. Later deelt ze nog een foto van een heerlijk stuk vlees met pepersaus.

i Jade Anna van Vliet en Kenneth Taylor genieten samen van een betoverend New York. ©Instagram

De beelden uit New York vormen een scherp contrast met de kerstdagen, die voor Jade Anna allesbehalve zorgeloos verliepen. Tijdens Kerstmis liet ze weten flink ziek te zijn geweest en zich 'zó slecht' te voelen. Ze deelde openhartig dat ze zelfs had moeten overgeven en normaal gesproken nauwelijks ziek is.

In New York lijkt daarvan weinig meer van te merken. De winterse trip oogt als een moment van ontspanning na een hectische periode, zowel privé als sportief. Voor Jade Anna en Taylor lijkt het verblijf in de Amerikaanse stad vooral in het teken te staan van samen opladen en genieten, voordat de drukte in Nederland weer begint.

Blijft Kenneth Taylor bij Ajax?

Sportief gezien moet Taylor zich binnenkort alweer melden in Amsterdam. Op 11 januari hervat hij met Ajax de competitie met een uitwedstrijd tegen Telstar. Toch is het de vraag of hij daarna nog in Amsterdam te bewonderen is. Rond Taylor gonzen de geruchten over een mogelijke transfer deze winter, waardoor zijn toekomst bij Ajax allesbehalve zeker lijkt.