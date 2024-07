Kenneth Taylor op weg naar de uitgang bij Ajax? Vriendin Jade Anna speculeert erop los

In de voetbalwereld kan alles binnen één dag, zelfs een paar uur, veranderen. Zeker nu de transferperiode geopend is in de zomer. Toch zegt influencer Jade Anna van Vliet niet bezig te zijn met een eventuele overstap van haar vriend en Ajacied Kenneth Taylor naar het buitenland.

"Oh mijn god, wat krijg ik daar veel vragen over", zegt ze in een video op haar YouTube-kanaal. "Ik kan jullie echt vanuit heel mijn hart zeggen dat ik geen plannen heb om te verhuizen, dit jaar in ieder geval. Ik heb één jaar de sleutel van dit huis en het voelt alsof ik hier al heel lang woon."

'Er kan nog van alles gebeuren'

In jip-en-janneketaal legt Van Vliet vervolgens aan haar volgers, een wat jonger publiek, hoe het eraan toegaat in de voetbalwereld. "Ik leerde een hele leuke jongen kennen, die toevallig voetballer is. En jullie weten het misschien wel, maar in de voetbalwereld kan het gewoon zijn dat je naar het buitenland moet. Nu wordt veel gezegd dat Kenneth voor Italië zou gaan spelen of andere landen, ook dat ik mijn huis heb laten taxeren, maar er is geen plan om weg te gaan hier."

Taylor heeft nu ook zijn eigen appartement gekocht in Amsterdam. Jade Anna heeft voorlopig nog geen plannen om daar naartoe te verhuizen. Over een transfer vertelt ze verder: "Het seizoen is nog niet begonnen, er kan nog van alles gebeuren. Misschien word ik volgende week wel gebeld met: schat, pak je spullen, we gaan. Ja, wie weet."

Nieuw seizoen

Rond Taylor speelt op dit moment niets. De middenvelder is net met Ajax begonnen aan het nieuwe seizoen, dat al vroeg voor het echie begint. Op donderdag 25 juli staat een thuiswedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League op het programma tegen het Servische Vojvodina.