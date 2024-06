Jade Anna van Vliet poseert in lingerie, vriend Kenneth Taylor van Ajax reageert met één woord

Kenneth Taylor is door Oranje-bondscoach Ronald Koeman niet meegenomen naar het EK voetbal 2024 in Duitsland. In 2022 was de Ajax-middenvelder wel geselecteerd voor het WK 2022. Deze zomer heeft Taylor dus wat meer tijd beschikbaar voor zijn partner, influencer Jade Anna van Vliet.

Van Vliet is door modemerk Lounge Underwear ingezet om een van hun lingeriesetjes te promoten. Ze plaatst een advertentiefoto op haar Instagram-profiel met de tekst: "Not your babe". Die tekst is vermoedelijk niet aan het adres van Taylor gericht, want ze is juist wel zijn 'babe'. Taylor heeft een heldere reactie op de post: 'Nice'.

Ajax

Taylor beleefde met Ajax een moeizaam seizoen. De Amsterdamse club werd slechts vijfde en stond tijdens het seizoen zelfs kort onderaan. Trainer Maurice Steijn werd ontslagen, technisch directeur Sven Mislantat werd ook op straat gezet en in de bestuurskamer was het ook al een komen gaan. Vaak met slaande deuren vertrokken enkele bestuurders.

Nieuw seizoen

Vol goede moed is de nieuwe trainer Francesco Farioli deze week begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Italiaan zal vermoedelijk de selectie grondig vertimmeren, want weer zo'n rampjaar kan de club niet hebben. En de huidige selectie bevat te veel spelers die in elk geval vorig seizoen niet hebben aangetoond dat ze de geschikte spelers zijn om Ajax er bovenop te helpen.

Jade Anna van Vliet

Taylor en Jade Anna van Vliet hebben sinds eind 2023 een relatie. In november van dat jaar werden ze voor de eerste keer samen gespot. Daarna volgde nog een periode vol mysterieus gedoe, wat influencers wel vaker met opzet doen, om zo in de picture te blijven. In februari 2024 voelde Van Vliet zich genoodzaakt om tegen te spreken dat er een relatiebreuk was.