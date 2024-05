Heleen van Royen (schoonmoeder Suzanne Schulting) ontmoet Louis van Gaal in 'kippentent'

Louis van Gaal en Heleen van Royen zullen dinsdag niet zijn gaan eten met het idee dat ze elkaar zouden ontmoeten. Maar toch bleek dat de waarheid. Tijdens de vakantie van Van Royen kwam ze ineens de legendarische voetbaltrainer tegen.

Niet op het vliegveld of een andere plek met veel mensen, maar in Portugal bij een lokaal restaurant waar ze bekendstaan om hun kipgerechten. Gekscherend noemde Van Royen het een 'kippentent' op Instagram, waar ze een foto deelde van haar ontmoeting met Van Gaal.

'Even bijgepraat over buitenspel'

Van Gaal woont met zijn vrouw Truus al een flinke tijd in Portugal. Van Royen was dus toevallig in de buurt op vakantie. Truus at gezellig mee in de kippentent en Van Gaal had vragen over buitenspel. "Dus ik heb hem even bijgepraat", grapte Van Royen in de reacties onder haar sociale media-post.

Schoonmoeder Suzanne Schulting

Van Royen en Van Gaal zullen het waarschijnlijk niet over buitenspel gehad hebben, maar konden wel een sportpraatje houden. Van Royen is namelijk de schoonmoeder van shorttrackster Suzanne Schulting. Heleens zoon Sam van Royen is de vriend van Schulting. Hij werkte dinsdag tijdens de Champions League-halve finale Bayern München - Real Madrid voor RTL 7.

Schulting en Ajax

Van Gaal was wellicht geïnteresseerd in de carrièrekeuze die Schulting afgelopen week maakte. Zij tekende bij Schaatsteam Jumbo en gaat daar het shorttrack combineren met langebaanschaatsen. Van Royen, als Amsterdamse, kon Van Gaal wellicht weer overhoren over voetbalclub Ajax. Van Gaal adviseert en helpt zijn oude club in dit dramatische seizoen, waarin Ajax is afgegleden door sportieve én bestuurlijke malaise.

Appartement in Nederland

Van Gaal heeft naast zijn woning in Portugal ook nog een verblijf in Nederland. Zijn woning aan het strand probeert de voetbaltrainer wel te verkopen en hoopt daar een megawinst aan over te houden.