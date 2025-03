Dit zijn de zussen (en broer) van Jutta Leerdam: iconische eyeliner, hechte relatie en duizenden volgers

Jutta Leerdam is met haar miljoenen volgers op sociale media een van de bekendste sporters van Nederland. De schaatsster is vaak in Amerika te vinden bij haar verloofde Jake Paul, maar in Nederland spendeert ze het liefst tijd met familie. Haar twee zussen en broer lijken veel op Leerdam.

Nu het schaatsseizoen ten einde is kan Leerdam weer genieten van wat vrije tijd met haar familie. De schaatsster staat erom bekend veel van haar leven te delen op sociale media. Ze heeft bijna vijf miljoen volgers op Instagram. En daar pikken haar zussen een graantje van mee.

Lachende Jutta Leerdam moet sterke Jake Paul handje helpen bij oefening voor bruiloftsritueel Jake Paul bokst voor zijn geld en wordt dus geacht sterk geacht, maar zijn verloofde Jutta Leerdam moest hem een handje helpen. Voor het 'oefenen' voor de bruiloft was beleid duidelijk handiger dan kracht. Leerdam deelt op haar sociale media een bijzonder moment.

Zussen Jutta Leerdam

De 25-jarige Leerdam heeft twee zussen, die behoorlijk op haar lijken. Beide zussen gebruiken namelijk ook Leerdams iconische eyeliner. Beaudine Leerdam is haar jongste zus. Zij is afgelopen oktober 18 jaar oud geworden en heeft momenteel ruim veertigduizend volgers op Instagram. Beaudine zit nog op de middelbare school, waar ze een economische richting volgt.

Op Instagram is te zien dat ze niet gek is van een feestje. Zo bezocht ze afgelopen jaar Mysteryland en ging ze op vakantie op Albufeira.

Jutta Leerdam feliciteert 'mooiste meisje ter wereld' op speciale dag Het is feest bij de familie Leerdam. Het zusje van Jutta Leerdam is namelijk achttien jaar geworden. Beaudine Leerdam is maar liefst zeven jaar jonger dan de topschaatsster.

Merel Leerdam

Leerdam heeft ook een oudere zus. Merel Leerdam is 28 jaar oud en werkt als social media marketeer. De brunette verzamelde momenteel ruim 32 duizend volgers op Instagram. Ook Merel blijkt een sportieveling. "Ik koos uiteindelijk voor hockey maar ik heb ook op ballet gezeten, paardrijden, turnen, kitesurfen en nu doe ik aan boksen. Die schaatsen deden pijn aan mijn voeten en ik vond het maar koud", vertelde ze in een interview met De Volkskrant.

Ook grote zus Jutta Leerdam viert feest na verloving van topschaatsster met Jake Paul Niet alleen bij Jutta Leerdam in Puerto Rico is het feest, ook aan de andere kant van de wereld in ons eigen landje vierde een Leerdam feest. Merel, de grote zus van de Nederlandse topschaatsster, vierde haar eigen feestje.

Broer Jutta Leerdam

De hechte relatie tussen de drie zussen is ruimschoots op sociale media te zien. De zussen gaan vaak genoeg met elkaar op de foto. Een familielid dat minder in the picture staat, is de broer van Jutta. Jutta postte vorig jaar wel een foto met haar broer Kjeld Leerdam. En ook daar is de gelijkenis te zien - al draagt Kjeld als enige familielid niet de iconische eyeliner.