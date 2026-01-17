Topschaatsster Jutta Leerdam is een van de grote kanshebbers op een olympische medaille op de Winterspelen van Milaan. Maar ze blijkt niet de enige in haar familie met een liefde voor Wintersport. Ook haar zusje Beaudine kan er wat van.

De 19-jarige Beaudine houdt ook wel van ijs en sneeuw. Dat blijkt uit haar laatste post op Instagram. De jongste zus van de schaatskampioene heeft de kou opgezocht in Oostenrijk voor een wintersportvakantie.

'Icy'

"Icy", schrijft ze bij de foto's met een emoji van een ijskristal. Haar zus Merel laat meteen een aantal hartjes achter en ook de 27-jarige Jutta reageert. "Knap", schrijft zij over haar zusje. Uit de beelden blijkt dat Beaudine met een grote groep vriendinnen op wintersportvakantie was in Ischgl. Daar heeft ze naast het skiën ook genoten van een drankje, zo is te zien.

Olympische Spelen

Voor Jutta Leerdam staat momenteel alles in teken van de Olympische Spelen van Milaan. Ze zal in februari in actie komen op de 500 en 1000 meter. Vier jaar geleden pakte ze het zilver op haar favoriete afstand, de 1000 meter, achter de Japanse Miho Takagi. Nu hoopt ze het goud te kunnen bemachtigen. De olympische titel ontbreekt nog in haar prijzenkast.

Het hele gezin leeft mee met die droom, ook de vader van Leerdam. Dat bleek uit een video in samenwerking met Odido, een sponsor van de schaatskampioene. De trotse pa laat merken dat hij onder de indruk van haar is. "Ik zie hoe hard je werkt, hoe je je hart volgt en de dingen op jouw manier doet. Wat iemand daar ook van vindt..."

Leerdam was heel blij met die woorden en sprak zelf van een 'prachtige commercial. Ze vindt het ook bijzonder dat haar vader zo'n prominente rol er in heeft. "Met de stem van mijn vader, mijn voorbeeld. Een reis van een klein begin tot waar we nu staan", zei ze over de video.

