Jutta Leerdam is een tweede olympische medaille rijker. De Nederlandse topschaatsster pakte eerder al goud op de 1000 meter en moest op de 500 meter genoegen nemen met zilver. Femke Kok bleek ongenaakbaar. Het prijzengeld dat ze in Milaan op de Winterspelen verdient, loopt daardoor niet verder op.

Leerdam was op de 1000 meter net iets sneller dan landgenote Femke Kok. Die reed al een geweldige tijd van 1:12.59. Maar Leerdam was in de laatste rit nóg sneller met een tijd van 1:12.31. Daarmee heeft ze haar grote droom waargemaakt: ze is olympisch kampioen. Die volgde ze een paar dagen later op met olympisch zilver op de 500 meter.

Bonussen

Naast de gouden medaille krijgt ze een mooie geldbonus. Op de Winterspelen in Milaan worden net als in 2024 (Parijs) en 2022 (Peking) beloningen uitgedeeld aan de Nederlandse medaillewinnaars. Het NOC*NSF heeft de volgende bedragen beschikbaar gesteld:

Bedragen

Voor een olympische titel wordt 30.000 euro uitgereikt. Het zilver levert 15.000 op en een bronzen medaille wordt beloond met 7500 euro. Een atleet kan slechts één bonus verdienen. Daarbij telt de hoogste klassering. Het eerder gewonnen goud van Leerdam op de 1000 meter gaat dus boven het zilver. Daar krijgt ze niks extra's voor.

Femke Kok

Kok was met haar zilveren medaille op de 1000 meter al zeker van 15.000 euro, maar dat is nu dus verdubbeld. Door haar gouden medaille op de 500 meter levert ze op papier die 15.000 euro in en krijgt ze daarvoor in de plaats de gedroomde 30.000 euro voor het goud. Kok doet ook nog mee op de 1500 meter, maar krijgt dus sowieso geen extra prijzengeld meer. Ongeacht het resultaat op die afstand, zelfs met nogmaals goud blijft het bij die 30.000 euro.