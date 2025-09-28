Donny van de Beek maakt opnieuw een loodzware periode door. De middenvelder van Girona scheurde deze week zijn achillespees af en moet minstens een half jaar toekijken. Zijn vrouw Estelle Bergkamp, dochter van Arsenal-legende Dennis, besloot haar man publiekelijk een hart onder de riem te steken met een emotioneel bericht op Instagram.

Van de Beek ging dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Athletic Club zonder duel naar de grond, schreeuwend van de pijn. Een dag later volgde het slechte nieuws: een afgescheurde achillespees. Donderdagavond werd de oud-Ajacied geopereerd in Amsterdam.

In deze zware periode kan Van de Beek rekenen op de steun van zijn vrouw Estelle. Zij richte op Instagram een bericht aan haar onfortuinlijke man. "Mijn liefste, jouw kracht, positiviteit en doorzettingsvermogen blijven me verbazen", begint ze met emotionele woorden.

"Weet gewoon dat we altijd aan je zijde zullen staan om je te ondersteunen en we zullen deze uitdagende tijd samen doorkomen. We zijn zo trots op jou en zullen er bij elke stap zijn. We houden oneindig veel van je", sluit Estelle het bericht op liefdevolle wijze af.

Voor Van de Beek is het opnieuw een bittere tegenvaller. De middenvelder keerde pas net terug van een hielblessure die hem drie maanden langs de kant hield. Nu wacht hem wederom een maandenlange revalidatie, waardoor hij dit seizoen grotendeels aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

De 28-jarige Nederlander liet zelf weten diep teleurgesteld te zijn. "Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld met deze tegenslag. Ik had zo hard gewerkt om terug te komen", liet hij eerder weten. "Bedankt voor alle lieve berichten en steun. Ik waardeer het enorm. Ik zal vechten om sterker terug te komen."

Na zijn doorbraak bij Ajax volgde in 2020 een transfer naar Manchester United, maar daar kwam de middenvelder nooit helemaal uit de verf. Sinds 2024 speelt hij bij Girona, waar hij dit seizoen juist bezig was zich terug te knokken in de basis. Het noodlot slaat echter opnieuw hard toe.

