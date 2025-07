Viervoudig grandslamkampioene Maria Sharapova (38) sloeg van 2001 tot 2020 enorm veel geld bij elkaar op de WTA-tour. De Russische oud-toptennisster heeft dat geld goed geïnvesteerd, blijkt nu.

Sharapova won dik 38 miljoen dollar aan prijzengeld. Dat is dus nog zonder sponsorinkomsten en het rendement op haar beleggingen. Een van haar grotere uitgaven is een enorm huis in Manhattan Beach te Californië. Ze kocht het pand dat uitizcht biedt op het strand in 2012 voor 4,1 miljoen dollar.

25 miljoen dollar

Het is een prachtig pand, waarvoor Sharapova gedurende drie jaar samenwerkte met architect Grant Kirkpatrick en interieurontwerper Courtney Applebaum. De Japanse cultuur speelt een grote rol bij de keuzes die ze maakten.

Maar hoe fraai het project ook uitpakte, toch wil Sharapova nu van het stulpje af. Ze heeft het in de verkoop gezet voor liefst 25 miljoen dollar. Dat is zo'n 21 miljoen dollar (ruim 18 miljoen euro) meer dan de aankoopprijs.

Geen tennisbaan

Onder meer de zakenkrant Wall Street Journal schrijft over het huis dat Sharapova op de markt heeft gezet. "Opmerkelijk genoeg is er geen tennisbaan", aldus de krant. Ook weet de auteur wat de reden is achter de verkop. "Sharapova en haar verloofde, zakenman Alexander Gilkes, verkopen het huis, omdat ze de wens hebben meer tijd te spenderen in Europa, met hun familie."

Elke groef

"Ze was betrokken bij elk aspect van dit huis, tot in de kleinste details en materiaalkeuzes," vertelde architect Grant Kirkpatrick in 2019 aan Architectural Digest.

"Zeggen dat ze gewoon met ons samenwerkte, doet geen recht aan haar toewijding en invloed op het ontwerp." Die mening werd onderschreven door interieurontwerper Courtney Applebaum, die Sharapova had gevraagd om de woning in te richten met een mix van antiek en mid-century meubelen. "Er is geen stoel of tafel het huis binnengekomen die Sharapova niet heeft geanalyseerd, ontleed en besproken. Ze let op elk stiksel en elke groef," zei Applebaum.

Pensioen

De viervoudig Grand Slam-kampioene Maria Sharapova nam begin 2020 afscheid van het proftennis en stortte zich op een zakelijke carrière. Ze kreeg een plek in de raad van bestuur van modehuis Moncler en investeerde in onder andere in de UFC en meerdere zakelijke bedrijven.