Drievoudig olympisch kampioene Suzanne Schulting kreeg afgelopen week het mooie nieuws te horen dat ze op de Winterspelen van volgende maand niet alleen op de langebaan mee mag doen, maar ook bij het shorttrack. Het besluit van de selectiecommissie maakte flink wat los en dat kunnen ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zich wel voorstellen.

Schulting brak bij de WK shorttrack in eigen land twee jaar geleden haar enkel en die kwetsuur zorgde ervoor dat ze lange tijd niet kon shorttracken. Ze deed onlangs echter plots weer mee aan de NK en gaf daar aan toch ook wel graag mee te willen naar de Spelen als shorttrackster. De interviews van de vaste teamleden over Schulting spraken boekdelen, maar door haar sterke prestaties kon de selectiecommissie niet meer om de zesvoudig olympisch medaillewinnares heen.

Dat betekende mooi nieuws voor Schulting, maar een enorme domper voor Diede van Oorschot, die de afgelopen twee jaar vast onderdeel van het Nederlandse team was. Zij werd het kind van de rekening en mag dus niet mee naar de Spelen.

'Daar kan ik me wel in vinden'

Hoog merkt in de wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl dat het besluit flink wat los heeft gemaakt. Zo sprak Sjinkie Knegt zijn steun uit voor Schulting, maar was Jorien ter Mors juist erg kritisch op de keuze. De ex-tophockeyster lijkt meer in het kamp van Knegt te zitten.

"Als zij dat team op de rit kunnen krijgen en de neuzen in dezelfde richting staan, wat me logisch lijkt als je olympisch goud wil halen daar, dan heb je met Suzanne Schulting natuurlijk ook een hele grote kans op goud", vertelt Hoog. "Zij is gewoon nog steeds een van de besten ter wereld en zesvoudig medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Dan kan ik me wel vinden in deze keuze dat je een bak aan ervaring meeneemt."

Knop moet om bij teamgenoten

Van As is het met haar eens, maar snapt ook dat het voor de vaste teamleden niet makkelijk is: "Die meiden hebben twee jaar lang getraind, hebben veel tijd met elkaar doorgebracht, in elkaar geïnvesteerd en dat is best wel een hecht groepje. Dan valt er dus ineens iemand weg uit die groep, die dat ook allemaal heeft meegemaakt, en ze gunnen het elkaar natuurlijk. Dan komt er dus iemand die twee jaar niet heeft meegedaan daar ineens in. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is voor die ploeg."

Dat mag volgens Hoog straks echter geen probleem meer zijn op de Spelen: "Ik kan me voorstellen dat ze pissed en boos zijn, maar de knop moet om en ik neem aan dat ze allemaal professioneel genoeg zijn. Het gaat om een olympische gouden medaille, dus ze moeten wel."

'Je zag dat ze not amused was'

Wel merkt Van As nog op dat de uitspraken van de andere teamleden de afgelopen tijd boekdelen spraken: "In die interviews kon je wel zien kon je eruit filteren hoe zij erin stonden. In dat interview met Xandra Velzeboer werd ook een vraag gesteld over hoe zij het zag en daar gaf ze eigenlijk geen antwoord op. Je zag gewoon wel dat ze eigenlijk not amused was. Maar goed, het is gewoon zo."

Hoog sluit af met een simpele oplossing voor het team om de plooien glad te strijken: "Ga gewoon lekker met elkaar zitten en ga dan lekker hard trainen."

