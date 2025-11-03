Het Engelse voetbal is opgeschrikt door een gewelddadig incident in een trein richting Londen. Zaterdagavond raakten daarbij meerdere mensen gewond, onder wie een 22-jarige speler uit de Engelse competitie. Zijn club bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt met verwondingen, maar dat zijn toestand stabiel is.

De aanval vond plaats in een trein van Peterborough naar Londen, waar een man plotseling met een mes om zich heen begon te steken. In totaal raakten elf mensen gewond. De Britse politie onderzoekt of de verdachte ook betrokken was bij drie andere incidenten eerder die dag, waaronder een steekpartij waarbij een 14-jarige jongen gewond raakte.

Voetballer opgenomen in ziekenhuis

Scunthorpe United bracht maandag naar buiten dat het gaat om verdediger Jonathan Gjoshe. De speler werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar. "Iedereen bij de club, van bestuur tot teamgenoten, wenst Jonathan van harte beterschap en leeft mee met alle slachtoffers van deze aanval", schreef de club in een verklaring.

De vermoedelijke dader, een 32-jarige man uit Londen, is aangeklaagd voor tien pogingen tot moord, mishandeling en het bezit van een steekwapen. Hij wordt daarnaast in verband gebracht met een aanval eerder die dag op het Londense metronetwerk. De autoriteiten benadrukken dat er geen aanwijzingen zijn voor een terreurdaad.

TRAIN ATTACKER CHARGED WITH 10 COUNTS OF ATTEMPTED MURDER



According to online social media reports this is Huntingdon train attacker Anthony Williams captured on CCTV.



He is also charged with another count of attempted murder and possession of a bladed article in connection to… pic.twitter.com/5YMKuzN5RZ — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) November 3, 2025

Club in rouw na aanval op jonge speler

Bij Scunthorpe United, dat uitkomt in de National League, is de schok groot. De 22-jarige verdediger tekende pas in september zijn eerste profcontract bij de club. Volgens Britse media wordt Gjoshe in het ziekenhuis behandeld aan niet-levensbedreigende verwondingen.

Ook buiten de club leeft het incident. In Engelse media wordt gesproken van een “schokkende aanval” die diepe indruk heeft gemaakt. Gjoshe blijft voorlopig opgenomen voor verdere controle, maar volgens Scunthorpe maakt hij het naar omstandigheden goed. De club vraagt om rust en privacy voor de speler en zijn naasten zolang het onderzoek loopt.

Engels voetbal opnieuw opgeschrikt door geweld

De gebeurtenissen rond Gjoshe staan niet op zichzelf. Het is de tweede keer in korte tijd dat het Engelse voetbal wordt opgeschrikt door ernstig geweld buiten het veld. Eerder deze maand werd een Premier League-speler op straat bedreigd met een vuurwapen. In die zaak werd een bekende spelersmakelaar gearresteerd, maar de politie doet nog onderzoek.

Zowel die dreiging als de steekpartij in de trein zorgen voor groeiende zorgen over de veiligheid van voetballers in Engeland. Clubs en spelersvakbonden roepen op tot waakzaamheid en betere bescherming van spelers, zowel tijdens als buiten wedstrijden.