Het rommelt bij Tottenham Hotspur. Na de pijnlijke 1-0-nederlaag tegen Chelsea liepen Micky van de Ven en ploeggenoot Djed Spence woedend van het veld. De twee negeerden trainer Thomas Frank volledig en verdwenen rechtstreeks richting kleedkamer. Het moment bleef ook na afloop het gesprek van de dag.

Tottenham beleefde tegen Chelsea een frustrerende avond. De ploeg van Thomas Frank kwam nauwelijks tot kansen, oogde inspiratieloos en ging tien minuten voor rust onderuit door een treffer van João Pedro. Daarbij ging het flink mis bij de Nederlanders: Van de Ven speelde Xavi Simons op een lastige positie aan, waarna diens te korte terugspeelpass werd afgestraft door Moisés Caicedo. De Ecuadoraan legde breed op Pedro, die koel afrondde. In de slotfase probeerden de Spurs nog wat te forceren, maar het bleef bij slechts één schot op doel.

Op beelden was vervolgens te zien hoe Van de Ven en Spence de hand van hun trainer weigerden. Volgens Britse media riep Spence zelfs iets naar Frank toen die hen vroeg om de fans te bedanken. Een liplezer van de Daily Mail denkt te hebben ontcijferd wat er werd gezegd: "Ik doe het niet… ga weg", klonk het, terwijl de manager beteuterd achterbleef. Het fragment ging razendsnel rond en zette de sfeer binnen de club verder onder druk.

Excuses van Micky van de Ven

Frank probeerde de ophef na afloop te temperen. "Natuurlijk zijn spelers gefrustreerd. Ze willen winnen, ze willen goed presteren – dat begrijp ik", zei de Deen uiterst diplomatisch. "Het is leuker als je wint, dat kan ik je vertellen. Maar ik zie het niet als een groot probleem."

Een dag later klopten de spelers zelf aan bij hun coach. Zowel Van de Ven als Spence meldde zich bij de trainer om de lucht te klaren. "Ze kwamen mijn kantoor binnen", vertelde Frank aan Engelse media tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen FC Kopenhagen dinsdagavond. "Ze wilden niet dat het er slecht uitzag. Ze waren gefrustreerd, maar er is geen sprake van vijandigheid. Op training hebben ze zich gewoon professioneel gedragen."

Spurs onder druk richting Champions League-duel

"We winnen samen, we verliezen samen", besloot Frank, waarmee hij het gedoe na afloop tegen Chelsea volledig achter zich wil laten. De incidenten komen op een lastig moment voor Tottenham. De ploeg verloor drie thuiswedstrijden op rij, met Chelsea als laatste pijnlijke hoofdstuk. Dinsdag krijgt Spurs in de Champions League in eigen huis tegen FC Kopenhagen de kans op eerherstel.

