Estavana Polman prikt bij 'azijnzeiker' Valentijn Driessen: 'Ben je niet blij? Wat is er dan?'

Estavana Polman vroeg zich af waarom er soms 'van die zuigers' bij journalisten zitten. Ze snapt dat het bij 'het spelletje' hoort, maar ze houdt er niet van.

Dat zei ze aan tafel bij De Oranjezomer, met Telegraaf-journalist Valentijn Driessen en oud-commentator Jack van Gelder naast haar. De twee sportjournalisten haakten mooi in op de opmerking van handbalster Polman. Driessen zei, wijzend naar Van Gelder: "Dan moet je die kant op kijken."

Van Gelder haakte daar mooi op in. "Jij zei voor de uitzending dat je maar dertig procent ziet", zei hij over Polman. Hij vroeg zich allereerst af hoe ze dan zo goed kan handballen, maar óók: "Maar jij weer toch wel wie er naast je zit? Hij is de grootste azijnzeiker van Nederland."

'Die zit bij haar op de bank!'

Driessen kon wel lachen om die goedbedoelde sneer en haakte er mooi op in. "Die zit bij haar op de bank!", doelend op Rafael van der Vaart. De oud-voetballer én vriend van Polman is nu vaak op televisie te zien als analist. Van der Vaart steekt zijn mening ook zeker niet onder stoelen of banken.

Van Gelder ging nog even door over Driessen: "Ik mag zijn stijl wel, maar het is wel zeuren en zeiken. Dat zit nou eenmaal in hem." Driessen beaamde dat, waarna Polman vroeg: "Maar waarom dan? Ben je niet blij? Ben je niet tevreden? Wat is er dan?"

'Clash' met Driessen

Op een ander moment op de avond clashten Polman en Driessen ook al. De handbalster zei dat 'die gouden medaille' er op de komende Olympische Spelen in Parijs in kan zitten voor Nederland, maar daar moest Driessen niks van weten. Hij zei: "Leuk om dat te zeggen en je gelooft misschien ook wel in een gouden medaille. Maar ik kan je nu alvast uit de droom helpen: jullie gaan geen goud winnen."

Driessen kon op applaus uit het publiek rekenen, wat Polman niet leuk vond. Daarna noemde Driessen nog 'échte topfavorieten' op voor de eindzege, waarna Polman zei: "Het eerste uur vond ik je nog wel leuk, maar nu niet meer!"