Estavana Polman clasht met Valentijn Driessen: 'Ga je daar voor klappen, joh?'

Estavana Polman was te gast bij Vandaag Inside om onder meer te praten over de kansen van de Nederlandse handbalvrouwen op olympisch goud. De wereldkampioen van 2019 werd bij de vorige Zomerspelen vijfde.

Gevraagd naar haar inschatting over de krachtsverhoudingen in de handbalwereld zegt Polman: "Ik ga ervoor en hoop het toernooi van mijn leven te spelen. Als we als team er gewoon staan, kunnen we hele mooie dingen neerzetten. Dan ziet die gouden medaille er ook gewoon in."

Waarna Valentijn Driessen, voetbaljournalist bij De Telegraaf, zegt: "Leuk om dat te zeggen en je gelooft misschien ook wel in een gouden medaille. Maar ik kan je nu alvast uit de droom helpen: jullie gaan geen goud winnen."

Geen goud

Een deel van het VI-publiek kon die doorgeprikte gouden ballon door Driessen wel waarderen en begon te klappen. Dat ergerde Polman: "Daar ga je voor klappen? Wat is dat voor onzin, joh?" Waarna er toch een lachje vanaf kon. "Ik boek wel tickets voor je, als we de finale halen", bood ze Driessen aan. En hij gaf toe: "Voorspellen is nooit mijn sterkste punt."

Toen Driessen vervolgens begon over de echte topfavorieten op de titel, zoals Noorwegen, had Polman er helemal genoeg van. "Het eerste uur vond ik je nog wel leuk, maar nu niet meer!"

Estavana Polman

De middenopbouwer Polman speelt bij Rapid Bucuresti. Haar man is ex-voetballer Rafael van der Vaart, die vanwege haar carrière naar Roemenië is verhuist. Regelmatig laten de twee wat zien van hun gezinsleven in het buitenland. Zo lieten ze eerder dit jaar weten dat ze zich thuis voelen in het Oost-Europese land. Wel moet Van der Vaart vaak heen en weer vliegen vanwege verplichtingen in Nederland, zoals tv-werk.