Rafael van der Vaart heeft de kranten in het buitenland bereikt. De ex-topvoetballer is momenteel analist en bekeek in die rol dinsdagavond Real Madrid - Bayern München. Daar richtte hij zijn pijlen op één speler waar hij zich aan stoorde. En dat viel ook in het buitenland op.

Bayern won in Madrid met 2-1 en dat zorgde voor de nodige frustratie bij de Madrilenen. Vinícius Júnior was een van hen. Hij reageerde geregeld met veel misbaar richting onder anderen scheidsrechter Michael Oliver. Dat zorgde dan weer voor boosheid bij Van der Vaart, die bij Ziggo Sport duidelijk liet weten wat hij van dat gedrag vond.

"Ik vind het zo jammer", stelde de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal. "Hoe krijg je dat eruit? Ik vind het jammer, omdat het gewoon een heel goede speler is. Je wil het er het liefst niet over hebben, maar je zit je dood te ergeren. Want hij krijgt een tikkie, blijft liggen, staat vervolgens weer op en wil het liefst rood hebben. De gekste dingen, ik vind het zo jammer..."

Buitenland merkt kritiek op

Die woorden bereikten ook het buitenland. Onder meer het Portugese A Bola, een grote sportkrant, ging er mee aan de haal. Het Spaanse Mundo Deportivo vond de Nederlander 'zeer kritisch'. Sport, ook uit Spanje, vindt zelfs dat Van der Vaart 'uithaalt' naar de Braziliaan en 'helemaal klaar met hem is.'

Rel rondom Lamine Yamal

Het is niet de eerste keer dat Van der Vaarts uitspraken de wereld over gaan. Een jaar geleden bekritiseerde hij bijvoorbeeld Lamine Yamal en zijn 'maniertjes' rondom het Nations League-tweeluik tussen Nederland en Spanje. De Spaanse tiener haalde in de return zijn gram door na penalty's te winnen van Nederland en via Instagram een foto van Van der Vaart te posten.

In het buitenland werd ook een opmerking van Van der Vaart over Marokkaanse voetballers opgemerkt. Van der Vaart stelde in Studio Voetbal dat alle Marokkanen die 'hier' niet goed genoeg zijn, voor Marokko kiezen. Dat leverde hem de nodige kritiek op. Veel Marokkaanse fans maakten van de opmerking gebruik om hem via zijn sociale media-kanalen van repliek te dienen.