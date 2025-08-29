Lutsharel Geertruida houdt van Rotterdam. De voetballer van RB Leipzig heeft zichzelf een spectaculair cadeau gedaan. Hoewel hij in Duitsland speelt in woont, verblijft hij alsnog graag in Nederland. Daar legt hij meer dan een miljoen euro voor neer.

Geertruida staat sinds 2024 onder contract bij Leipzig. Toen maakte hij voor liefst 20 miljoen euro de overstap naar de Bundesliga. De Oranje-international speelde tot nu toe ongelukkig voor zijn nieuwe club, die hem nu alweer van de hand lijkt te willen doen.

Liefde voor Rotterdam

Hij werd hevig gelinkt aan Nottingham Forest, maar die club haakte op. Mogelijk heeft Juventus ook interesse. In welk land Geertruida uiteindelijk ook belandt, één ding weet hij zeker: hij kan altijd een nachtje in Rotterdam verblijven. Daar heeft hij namelijk een huis gekocht.

Dat is niet zomaar een woning. Geertruida kocht een spectaculair penthouse ter waarde van bijna 1,4 miljoen euro. Hij betaalt de woning met maar liefst 700 duizend euro eigen geld en een hypotheek van hetzelfde bedrag, zo weet Bekende Buren.

Penthouse

De penthouse ligt op de 22ste verdieping van een iconische woontoren en heeft een oppervlakte van 221 vierkante meter. Geertruida kan genoeg vrienden uitnodigen, want de woning telt vier slaapkamers. Daarnaast is er de mogelijkheid op privéparkeerplaatsen bij te kopen.

De 25-jarige Geertruida speelde tussen 2017 en 2024 voor Feyenoord en heeft dus een echt hart voor Rotterdam, de stad waar hij ook geboren is. In zijn tijd bij Feyenoord maakte hij zijn debuut bij het Nederlands elftal, waar hij nu 17 interlands op de teller heeft staan. In de nieuwe selectie van bondscoach Ronald Koeman ontbreekt Geertruida.

