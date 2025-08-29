Feyenoord kent de tegenstanders in de Europa League en mag absoluut niet klagen over de partijen die zij gaan spelen. De op papier twee zwaarste tegenstanders krijgen de Rotterdammers in de eigen Kuip. Als alles gaat lopen bij Feyenoord kunnen ze serieus meedoen om zich direct te plaatsen voor de knock-outfase van het toernooi.

Feyenoord treft een aantal ploegen waar ze een geschiedenis mee hebben, dat is mooi voor de ambiance. Zoals Celtic, waar een warme band tussen de supporters mee is. Dat werd ook maar weer getoond toen Celtic in de Champions League vrij recent nog op bezoek kwam. Een andere tegenstander waar Feyenoorders met een goed gevoel naar terugkijken is Sturm Graz. In 2022 werden zij met 6-0 afgeslacht in De Kuip.

Spel Feyenoord

Maar goed, dat zijn allemaal zaken die in het verleden speelden. Die tellen niet meer in de aanstaande Europa League-campagne van de ploeg van Robin van Persie. Feyenoord heeft nog niet het voetbal laten zien waar men op hoopte in Rotterdam. De eerste wedstrijd tegen Fenerbahçe was hoopvol, maar vooral de uitwedstrijd en in de Eredivisie spatten de vonken er nog niet vanaf.

Toch heeft Feyenoord een goede kans om de volgende ronde direct te halen. De ervaring leert dat de vorm in de landelijke competitie niet per se gelijk hoeft te staan aan de vorm Europees. Lang stond Ajax vorig jaar bovenaan in de competitiefase van de Europa League, terwijl het spel in eigen land veel kritiek kreeg.

Zware loting

Robin van Persie noemde de loting zwaar. Ergens klopt dat ook, maar het had erger gekund. AS Roma wordt ontlopen, plaaggeest Fenerbahçe ook en outsiders als Bologna of stuntploeg in Engeland Nottingham Forest liepen ze ook mis.

Daarbij heeft Feyenoord genoeg potentie met Steijn, Hadj Moussa, Luciano Valente en - als hij blijft- Quinten Timber. Voor de Europa League zijn dat prima namen, waarmee Feyenoord ver kan komen. Daarbij lijkt Aston Villa de moeilijkste tegenstander te zijn en zijn Celtic, Real Betis en Stuttgart niet uit te vlakken. Gelukkig krijgt Feyenoord Aston Villa en Celtic thuis, want een avond in De Kuip verloopt altijd onvoorspelbaar.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.