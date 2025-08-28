Xavi Simons is deze week in Londen gesignaleerd en heeft van RB Leipzig toestemming gekregen om te praten over een transfer. De Oranje-international leek lange tijd op weg naar Chelsea, maar zijn volgende bestemming kan plots heel anders worden.

Zijn trip naar Engeland kwam niet uit de lucht vallen. Bij RB Leipzig werd al opgemerkt dat Simons woensdag ontbrak tijdens de training in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Heidenheim. De club bevestigde vervolgens dat de Nederlander officieel is vrijgesteld om gesprekken te voeren over zijn toekomst.

Nieuwe bestemming voor Xavi Simons?

Lange tijd leek Chelsea zijn nieuwe bestemming te worden. De 22-jarige spelmaker bereikte zelfs al een persoonlijk akkoord met de club van Stamford Bridge. Toch stokte de deal, onder meer omdat Chelsea eerst spelers van de hand wil doen. Inmiddels zijn de Londenaren bovendien uitgeweken naar andere targets, waardoor de situatie volledig is veranderd.

Volgens het Duitse BILD voert Simons in Londen gesprekken met Tottenham Hotspur. De club uit Noord-Londen wil al langer een creatieve kracht toevoegen aan de selectie en ziet in de Nederlander de ideale kandidaat. Tijdens de eerste verkennende gesprekken zouden ook financiële voorwaarden zijn besproken. Simons zou 'zeer specifieke en ambitieuze' eisen hebben neergelegd, wat de onderhandelingen extra spannend maakt.

Engelse miljoenen in aantocht

RB Leipzig mikt op een transfersom van rond de 70 miljoen euro, inclusief bonussen. Voor de Duitse club zou het na de verkoop van Benjamin Sesko, aan Manchester United voor 80 miljoen euro, opnieuw een enorme deal betekenen. Tottenham lijkt bovendien bereid om diep in de buidel te tasten, zeker nu eerdere targets als Eberechi Eze en Morgan Gibbs-White niet haalbaar bleken.

Premier League als volgende stap

Met 22 doelpunten en 24 assists in 78 wedstrijden voor Leipzig heeft Simons zijn visitekaartje allang afgegeven. In de Bundesliga behoort hij tot de bepalende spelers, maar bij het Nederlands elftal lukt het hem nog niet altijd om die lijn door te trekken. Een overstap naar de Premier League zou hem de kans geven zich verder te ontwikkelen en definitief door te breken op het allerhoogste podium.

