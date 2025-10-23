Remy Bonjasky stelde zich woensdagavond erg kwetsbaar op in zijn eigen documentaire 'Gelijkspel: trans in de sport'. De ex-wereldkampioen kickboksen dook in de docu in de wereld van trans personen in de (top)sport. Hij begon heel 'traditioneel' aan de ontmoetingen, maar moest zijn mening toch ietwat bijstellen.

Bonjasky, inmiddels 49 jaar oud, komt uit een wereld van macho's en spierbundels. Voor hem was en is het verschil tussen man en vrouw duidelijk. Toch sprak hij met een handvol sporters die een transitie in gender hebben doorgemaakt. Met onder andere topdartster Noa-Lynn van Leuven en kickbokser Jay Muller probeerde hij de vooroordelen beter te begrijpen.

Gesprek met vrouw Renate

Na een uitzending van bijna een uur moet Bonjasky toegeven dat hij 'wel wat zachter is geworden' in de controversiële materie. In gesprek met zijn vrouw Renate zegt hij: "Ik begrijp ze (trans personen, red.) beter. En dat is misschien iets wat we allemaal zouden moeten doen. Mijn beeld is veranderd, niet drastisch, maar ik ben er wel iets zachter in geworden", zegt hij aan het einde van de docu op NPO 3.

'Ik blijf dat ingewikkeld vinden'

Na tientallen meningen en richtlijnen te hebben gehoord en gelezen, raakt Bonjasmy nog niet helemaal overtuigd van het gelijkwaardig stellen van trans personen in de topsport bij de twee genders die er volgens zijn overtuiging bestaan. "Nederland is het eerste land dat richtlijnen opstelt. Maar zullen transgender personen ooit volwaardig mee kunnen doen? Ook ik blijf dat ingewikkeld vinden", is zijn mening.

'Iedereen moet een kans krijgen'

Voor Bonjasky blijft krachtsverschil 'echt een ding'. "Ik zou echt niet zomaar een transgender persoon in de ring zetten tegen een cis persoon. Laat staan ikzelf." Toch gunt hij kickbokser Jay Muller de kans om met hem te sparren in de ring. Naderhand toont Bonjasky zich wat genuanceerder. "Of je nou een man, vrouw of transgender bent, iedereen moet een kans krijgen. Welke vorm weten we nog niet, maar daar zijn beide partijen ook nog mee aan het stoeien."

'Ik hoop dat er een manier komt'

Nadat hij ziet en hoort hoeveel het betekent voor Muller om met 'een monster van een man' Bonjasky te mogen trainen, breekt de compassie door bij de ex-topvechter. "Ik hoop dat er uiteindelijk wel een manier komt waarbij iedereen tevreden is en een kans krijgt. Of het nou in huidskleur, lengte, breedte of welke vorm dan ook is: iedereen hoort een kans te krijgen."