Noa-Lynn van Leuven heeft zich opnieuw geplaatst voor het WK darts bij de PDC. De 29-jarige Nederlandse dartster zal voor het tweede jaar op rij meedoen in Londen.

Van Leuven maakte vorig jaar haar debuut op het wereldkampioenschap en werd toen de eerste Nederlandse vrouw die meedeed aan het PDC WK. Ze plaatste zich toen via de Women's Series, de speciale toernooireeks voor vrouwen bij de dartbond. Van Leuven verzekerde zich tijdens het laatste toernooi van het jaar van een plekje bij de beste vijf van de totale ranking. Dat was nodig om een ticket voor het WK te verdienen.

Eigenlijk zou alleen de top drie van die ranking zich plaatsen, maar nummer één Beau Greaves en nummer drie Lisa Ashton plaatsten zich allebei op een andere manier voor het WK. Hun tickets schoven daardoor door naar de nummers vier en vijf. Het WK bij de PDC zal daardoor voor de eerste keer in de geschiedenis vijf vrouwelijke deelnemers hebben.

Van Leuven won dit jaar twee toernooien en daarmee was ze één van de weinigen die de dominantie van Greaves wist te doorbreken. De jonge Britse, die onlangs al de finale van het jeugd WK haalde door Luke Littler te verslaan, won maar liefst zeventien toernooien, waaronder de laatste twaalf op rij. Zij heeft op de ranglijst dan ook bijna drie keer zoveel prijzengeld als Fallon Sherrock.

Veelbesproken in de dartwereld

Haar deelname aan het WK van vorig jaar, waar ze met 3-1 verloor van Kevin Doets, maakte veel reacties los en dat waren ook flink wat haatberichten. Die bleven ook in de maanden daarna binnenstromen en dat eiste zijn tol bij Van Leuven, die daarop eerder dit jaar besloot een tijdje haar pijlen aan de kant te leggen. Ze keerde weer terug en presteerde vervolgens goed genoeg om een WK-ticket te bemachtigen.

Van Leuven mag bij de PDC nog wel meedoen aan de toernooien voor vrouwen, maar dat is sinds afgelopen zomer niet meer het geval bij de WDF. Die bond besloot na een stemming onder de leden tot groot verdriet van de Nederlandse dartster dat transvrouwen niet langer mee mogen doen. De PDC hanteert echter andere regels en dus kan Van Leuven daar wel nog gewoon spelen.