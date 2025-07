De Nederlandse dartster Noa-Lynn van Leuven is niet meer welkom bij vrouwentoernooien van de World Darts Federation (WDF). De dartsbond voert een controversiële regelwijziging door waardoor alleen als vrouw geboren dartsters in de vrouwencategorie mee mogen doen. De buitengesloten Van Leuven reageert met emotie.

Van Leuven behoort tot de beste dartsters ter wereld. Afgelopen weekend behaalde ze nog de halve finale van de Women's World Matchplay, waarin ze verloor van Fallon Sherrock. Bij de PDC - de bond voor professionele darters (en dartsters) - is Van Leuven nog wel welkom, óók bij de vrouwen.

Transvrouwen weren

Dartsbond WDF maakt bekend dat ze voortaan transvrouwen weren van hun toernooien. De regelwijziging is doorgevoerd nadat een meerderheid van de nationale bonden vóór stemden. Van Leuven reageert zelf met ironie op het nieuws. 'Fijne Pride-maand, denk ik', schrijft ze op Instagram. Ze zet er twee emoji's bij: één met een lach, de andere met een traan. 'Een nieuwe overkoepelende organisatie waar transvrouwen geweerd worden'.

De beslissing is overduidelijk op Van Leuven gericht. Pas toen zij resultaten boekte en toernooien won, werd er kritiek geuit op haar deelname. Dartsters Anca Zijlstra en Aileen de Graaf vonden het zó erg om een transvrouw als teamgenoot te hebben, dat ze uit het Nederlands team stapten. De Engelse Deta Hedman stapte zelfs uit verschillende toernooien als Van Leuven tot de deelnemers behoorde.

Wetenschappelijk 'bewijs'

De WDF komt met een opvallend statement. 'De deelname van transgender personen aan darts is een complex en voortdurend in ontwikkeling zijnd onderwerp. Onze positie is altijd geweest dat we het beleid zouden herzien en waar nodig aanpassen, als er sprake zou zijn van een wezenlijke verandering in wetenschappelijke inzichten, wetgeving of de wensen van een meerderheid van de lidstaten van de WDF.'

De bond lijkt met dit statement een wetenschappelijke reden te beargumenteren. Dit is opvallend te noemen, want er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat transvrouwen een biologisch voordeel hebben ten opzichte van andere vrouwen.

'Het doet pijn'

Van Leuven is nog maar amper actief op het WDF-circuit, waar vooral amateurtoernooien worden gehouden. Het jaarlijkse Dutch Open valt bijvoorbeeld ook tot het circuit. 'Ik wil graag even reageren. Deze beslissing raakt mij persoonlijk, al is het op dit moment gelukkig niet al te zwaar. Maar toch, het doet pijn', schrijft ze op Instagram.

'Opnieuw is dit een verlies voor de transgendergemeenschap in de sport. En dat breekt mijn hart. Als trans persoon binnen de dartswereld weet ik hoe essentieel inclusie is, niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Het is ontmoedigend om wéér een beleid te zien dat wordt gepresenteerd als "eerlijk", maar in werkelijkheid leidt tot uitsluiting, zonder écht oog te hebben voor de mensen achter de etiketten.'