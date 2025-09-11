Vechtsportorganisatie Glory ziet de laatste tijd de ene na de andere kickbokser vertrekken. Zij zien geen toekomst meer bij de organisatie, door de focus op de zwaargewichtdivisie. Maar volgens Remy Bonjasky moeten de kickboksers ook naar zichzelf kijken. "Ik vraag me af of de nieuwe generatie dat nog écht waardeert."

Oud-zwaargewichtkampioen Bonjasky geeft in zijn column in het AD zijn mening over de pijnlijke situatie. "Dat kickboksers Glory de rug toe keren, is voor mij geen verrassing, maar ik vind het wel vervelend." Tyjani Beztati, Endy Semeleer, Mohamed Touchassie en Younes Smaili vertrokken bij de organisatie. De trainer van Levi Rigters hint daarnaast ook op een naderend einde van zijn zwaargewichtpupil bij Glory.

Niet de minste namen, vindt ook Bonjasky. "Daarnaast zijn andere jongens al MMA-technieken aan het leren. Ze zijn ontevreden door het gebrek aan actie en posten dat ook op sociale media. Die negatieve berichten zijn jammer."

De voormalig kickbokser ziet ook dat er niet veel geld is bij Glory en dat er vooral evenmenten voor zwaargewichten worden georganiseerd. "De lichtere jongens worden daarvan de dupe. Sommige jongens lopen al een jaar zonder wedstrijd. Echt zonde voor het talent dat nu wegloopt."

Spektakel

"Toch snap ik Glory ook", vervolgt hij. "Aan de ene kant is dit sport en moet je gewoon winnen, aan de andere kant is deze sport ook entertainment. Als je niet spectaculair vecht en geen extra kaarten verkoopt, dan lever jij Glory niets op." Dat moet dan wel besproken worden met de vechters. "Doe het even netjes. Communiceer met die jongens en leg ze alle feiten voor. Ik heb niet het gevoel dat dat gebeurt."

Het blijft van groot belang dat de kickboksers in de ring het publiek vermaken. "En heel eerlijk: deze generatie vechters wil liever niet verliezen dan een ander knock-out slaan", merkt Bonjasky op. "De nieuwe generatie wil spektakel, iemand die horizontaal de ring uitgedragen wordt."

Eerder legde Beztati tegenover Sportnieuws.nl uit waarom hij de tijd rijp vond om te vertrekken bij Glory. “Eigenlijk zou ik al stoppen toen Maurice Hols, de vorige general manager, er nog was. Ik had een gesprek met hem, hij had een mooi plan", zo weet Beztati nog. "Anderhalve maand later ging hij weg. Toen had ik mijn handtekening al gezet en moest ik dat contract afmaken. Begin dit jaar dacht ik: ze gaan zich meer focussen op de heavyweights, nu is het tijd om de volgende stap te nemen.”