De ene voetballer wordt na zijn actieve carrière trainer, de ander verdwijnt in het duister. Dan is er ook nog Andy van der Meijde, die de mediawereld in ging. Met zijn show werd hij een soort internetsensatie, alleen de doorvertaling naar televisie is nog geen doorslaand succes.

Van der Meijdes concept is goed. In Bij Andy in de Auto nodigt hij vaak voetballers uit voor een oppervlakkig interview. De spelers zijn bij hem meer op hun gemak, omdat Van der Meijde de taal van de kleedkamer spreekt. Maar tegenwoordig stappen ook andere BN'ers bij hem in, zoals Gordon, Brace en Estelle Cruijff. Inmiddels is het ook op televisie te zien, al is dat geen doorslaand succes vooralsnog.

Tegenvallende kijkcijfers

Dat ziet ook kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp. 'Hé, Bij Andy in de Auto is begonnen op tv. Op Veronica. Vorige week vrijdag al. Om 22.30 uur. Dat had ik even gemist. Hoe scoort het? Ehhh belabberd. Heel belabberd helaas voor Andy', schreef ze op Instagram.

Dan komt ze met keiharde cijfers, om haar woorden te ondersteunen. De aflevering met Gordon trok 27 duizend kijkers, terwijl er later nog eens 12 duizend mensen naar kijken. Naar uitzending met Estelle Cruijff, de ex van oud-voetballer Ruud Gullit, keek 29 duizend man.

Andy & Goor

Het avontuur met Van der Meijde met zanger Gordon was op internet wel een hit. Dat gesprek werd bijna een half miljoen keer bekeken. Het zorgde ervoor dat de oud-voetballer een tweede keer met de markante entertainer in de auto stapte. Ook ontstond een plan om samen een tv-programma te maken, iets waar Talpa (waar Veronica van is) wel potentie in zag.

"Gordon heeft iemand nodig zoals Gerard Joling die om hem lacht. We hebben in de uitzending gezien dat dat gebeurde. Ze hebben een ontzettend goede dynamiek. Op die manier kan Van der Meijde de tv-carrière van Gordon nog wel eens gaan redden", oordeelde mediaverslaggever Jordi Versteegden.