Een groot drama ontvouwde zich onlangs in Buenos Aires in het ouderlijk huis van Atlético Madrid-voetballer Nahuel Molina. Gewapende overvallers drongen de woning binnen, waar zijn schoonvader aanwezig was.

Gewapende overvallers drongen in de avond van 7 juli het ouderlijk huis van de voetballer van Atlético Madrid in Lanús in Buenos Aires binnen. De voetballer was op dat moment zelf niet aanwezig. Wel was zijn nietsvermoedende schoonvader Claudio Ochjuci in de woning aanwezig.

Mishandeld

"We zaten in de woonkamer televisie te kijken toen we een geluid hoorden bij het raam van de eetkamer", zei Ochjuci in een verklaring. "Toen ik dichterbij kwam, drong een overvaller, helemaal in het zwart gekleed, binnen en zette een pistool tegen mijn hoofd. Daarna kwamen er nog drie overvallers binnen. Ze brachten me naar de slaapkamer, sloegen me, drukten het pistool tegen mijn hoofd en eisten geld."

Klopjacht eindigt in vuurgevecht

De overvallers deden er alles aan om de politie te ontkomen. Er volgde een grote klopjacht, die uiteindelijk eindigde in een vuurgevecht tussen de overvallers en de politie. Later werd duidelijk dat het om een groep van acht overvallers ging. Tot nu toe zijn er drie gearresteerd, terwijl de rest is ontsnapt. Het onderzoek loopt nog. Argentijnse media melden dat de voetballer zich niet heeft uitgesproken over het incident.

Molina speelt sinds 2022 voor Atlético Madrid, waar hij voor 20 miljoen euro overkwam van Udinese. Hij speelde twee wedstrijden voor Los Colchoneros tijdens het WK voor clubs. In totaal kwam de ploeg drie keer in actie tijdens het WK voor clubs.

