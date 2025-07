Wie droomt er niet van een kijkje in het leven van een ware legende? Nu opent zich een zeldzame mogelijkheid: een exclusieve woning, verbonden aan de gloriejaren van Michael Jordan, staat klaar voor een uniek verblijf. Een unieke kans voor sportfans om voor even in de schoenen te staan van de beste basketballer aller tijden.

Na twaalf jaar te koop te hebben gestaan, heeft Jordan zijn enorme woning uit zijn Chicago Bulls-periode vorig jaar verkocht. De nieuwe eigenaar heeft het iconische paleis nu beschikbaar gesteld op Airbnb Luxe, waardoor liefhebbers van luxe en sportgeschiedenis er kunnen verblijven.

Toen het huis in 2012 werd aangeboden voor 26 miljoen dollar, duurde het lang voordat het vorig jaar voor ongeveer 13 miljoen verkocht werd. Een flinke waardedaling, maar nog altijd een enorme investering voor een unieke woning van een levende legende.

Voor de echte fans: verblijven in MJ’s indrukwekkende villa

Met een oppervlakte van 5.202 vierkante meter is het huis een waar modern paleis. Het telt zeven slaapkamers, 17 badkamers en talloze luxe faciliteiten, waaronder een privébioscoop, zwembad, sigarenlounge, pooltafels en een tennisbaan. Ook beschikt het over een eigen in Jordan-stijl basketbalveld en het beroemde rugnummer 23 op de toegangspoort.

Het verblijf kent wel enkele voorwaarden: gasten moeten een borg van 25.000 dollar betalen en zijn verantwoordelijk voor eventuele schade. Daarnaast geldt een minimumverblijf van zeven nachten en bedraagt de huurprijs ongeveer 150.000 dollar per maand. Fans die deze droom willen verwezenlijken, moeten dus diep in de buidel tasten om te kunnen verblijven in het huis van hun grote held.

De verdwenen Ferrari van Michael Jordan

Jordan maakte niet alleen furore op het basketbalveld, maar liet ook buiten het basketbalveld zijn sporen na. Een van zijn meest opvallende symbolen was zijn kenmerkende zwarte Ferrari 512 TR uit 1992, die hij in 1995 verkocht aan Chris Gardner, bekend van de film The Pursuit of Happyness. Na vijftien jaar zoek te zijn geweest, dook deze bijzondere auto recent weer op.

De Ferrari werd in 2010 voor ongeveer 100.000 dollar geveild en verdween daarna uit het zicht. Inmiddels is de bolide terug bij een privéverzamelaar die na een zware ziekte het bezit heeft herwonnen. Momenteel wordt de auto in Italië gerestaureerd en krijgt het binnenkort mogelijk weer een plek op de markt, met een geschatte waarde van 250.000 dollar.

Rijkste sporters aller tijden

Jordan maakte als speler vooral furore bij de Chicago Bulls. Hij werd liefst zes keer NBA-kampioen en vijf keer verkozen tot meest waardevolle speler. Ook won hij twee keer olympisch goud. Buiten het veld bleek hij minstens zo succesvol als zakenman. Volgens Forbes wordt zijn vermogen geschat op ongeveer 3,5 miljard dollar, waarmee hij behoort tot de rijkste sporters aller tijden.

Voor wie fan is van deze legende, biedt dit huis de unieke mogelijkheid om letterlijk en figuurlijk een stukje van zijn wereld te ervaren. Als je meer wilt zien van de luxe villa en de mogelijkheden om te boeken kun je kijken op de website van Airbnb. De onderstaande YouTube-video geeft een interessant beeld van de woning van Jordan.