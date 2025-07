Rafael van der Vaart is van alle markten thuis, zo blijkt maandagavond wel als hij te gast is bij een televisieprogramma over een hele andere sport. De Avondetappe, de dagelijkse talkshow over de Tour de France, heeft de ex-topvoetballer uitgenodigd om de tiende etappe van commentaar te voorzien en een kijkje in de grootste wielerronde van het jaar te geven.

De 42-jarige Van der Vaart weet natuurlijk alles van voetbal, maar ook van handbal en bijvoorbeeld padel. Hij was recent nog te gast in de eerste aflevering van Padelpraat van Sportnieuws.nl en het handbal volgt hij natuurlijk op de voet vanwege zijn vriendin Estavana Polman. Zij handbalt nog altijd op het allerhoogste niveau in de Roemeense competitie en zit nog altijd bij de Nederlandse ploeg. Maar maandagavond moet Van der Vaart ineens het wielrennen ook van zijn mening voorzien.

Grote namen

De voormalig middenvelder van Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal schuift aan bij De Avondetappe op NPO 1. De presentatie is al jaren in handen van Dione de Graaff. Collega-tafelgasten zijn ex-wereldkampioene Annnemiek van Vleuten en voormalig Belgisch wielrenster Ine Beyen, die tegenwoordig commentator is bij de Belgische zender Sporza. Van der Vaart valt met z'n neus in de boter, want de tiende etappe van de Tour de France belooft spektakel.

Schitterende etappe

Niet alleen is het op 14 juli altijd nationale feestdag in Frankrijk en is de sfeer dus extra goed, het parkoers waar de renners overheen gaan belooft ook nog eens vuurwerk. Met liefst zeven beklimmingen van bergen van de tweede categorie en een finish bergop is het de eerste etappe met veel bergen onderwerg. Daarnaast heeft Van der Vaart ook nog eens het geluk dat er geen speelronde van het EK vrouwenvoetbal is, zodat De Avondetappe op primetime om NPO 1 wordt uitgezonden. De uitzending begint 'gewoon' om 21.25 uur.

Ronald Koeman

Alsof er nog niet genoeg voetbalgasten aanschuiven, is het woensdag tijd voor de volgende grote naam. De NOS kondigde vast aan dat op 16 juli niemand minder dan bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal aanschuift. Samen met oud-wielrenner Stef Clement en wielercoach Aike Visbeek nemen zij de hoogtepunten van de dag door. De uitzending is vanaf 21.30 uur te zien op NPO 1 Extra, NPO Start, NOS.nl, NOS-app.