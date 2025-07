Tijdens de Tour de France stikt het van de wielrenners, maar geregeld duikt er ook een liefhebber uit een andere sport op. Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart keek tijdens de tiende etappe een dagje mee. Toen hij een wielrenner van heel dichtbij zag, zag hij iets heel opvallends.

Van der Vaart was te gast bij De Avondetappe en mocht overdag in een auto mee over het parcours. De 109-voudig international is een groot liefhebber van de Tour en dat werd er vroeger met de paplepel ingegoten. "Mijn vader is de grootste fan en ik heb een Spaanse moeder. We keken in Spaanse cafés vroger naar de Tour. Dat zal ik nooit vergeten, ik was nog heel klein. Mijn vader is ook nu bij me, dus dit is heel bijzonder."

Mopperende Rafael van der Vaart

Maar nu hij eindelijk eens in de Tour zijn opwachting maakt, is het niet allemaal even leuk. "Ik heb een werelddag gehad, maar het is wel druk. We hebben twee uur lang gedaan over twintig kilometer." En het laatste deel was al helemaal niet prettig. "Ik werd er echt een beetje misselijk, dus ik was blij dat ik er was. Toen dacht ik: ik kom hier nooit meer weg. Dan moet je ook nog twee uur hierheen. We zijn net een uurtje niet", moppert Van der Vaart.

Hij heeft op dat moment ook zelf in de gaten dat het een tandje minder kan. "Maar voor de rest, voetballers zijn klagers en ik ook, heb ik een topdag gehad. Dus dank daarvoor."

Verbazing om Jonas Vingegaard

Rondom de etappe liep Van der Vaart ook nog Jonas Vingegaard tegen het lijf. De Deense kopman van Visma | Lease a Bike is als klimmer niet bepaald de zwaarste en Van der Vaart wist niet wat hij zag toen de voetballer de wielrenner bestudeerd. "Dat is (fysiek gezien) niks. Ik kan wat kilootjes kwijt, maar dat is wel heel extreem. Ik vond het heftig om te zien. Als je dit ervoor over moet hebben om deze sport te doen..."

