De eerste bergrit van de Tour de France heeft voor spektakel gezorgd. De Nederlander Thymen Arensman stuntte bijna met een prachtige ritzege, maar kwam in de absolute slotfase net te kort. Ook de klassementsmannen maakten het elkaar behoorlijk lastig. Tadej Pogacar verloor het geel, maar deed dat aan een verrassende naam.

Normaal gesproken is de tweede maandag van de Tour de France een rustdag, maar dat is dit jaar niet het geval. Het betekent dat de renners voor de tiende dag op rij op de fiets moesten stappen. Dat had alles te maken met quatorze juillet, de Franse nationale feestdag. Het waren echter renners uit andere landen die de etappe kleur gaven.

Enorme kopgroep met Nederlander en Visma-renners

Uiteindelijk reed er een grote kopgroep weg, maar daarbij de Nederlandse topklimmer Thymen Arensman. Hij beloofde al zijn gezicht te laten zien en maakte die belofte waar. Ook Visma | Lease a Bike stuurde twee man mee: Simon Yates en Victor Campenaerts. En ook in het pelotonnetje liet de Nederlandse ploeg zich gelden. Matteo Jorgenson viel meermaals aan om Tadej Pogacar uit te dagen, maar de geletruidrager pareerde de aanvallen eenvoudig.

Thymen Arensman imponeert

Wel werd duidelijk dat de kopgroep voor de ritzege mocht gaan. Met name Ben Healy, die al een etappe won, sleurde op kop en hield de voorsprong groot. Hij jaagde vol voor de gele leiderstrui. In het selecte groepje vielen steeds meer renners af, maar Arensman kon met de besten mee. De laatste kilometers naar Le Mont-Dore Puy de Sancy waren goed voor volop spektakel. Yates van Visma demarreerde en alleen Ben O'Connor en onze Arensman konden volgen. De Nederlander en de Brit in Nederlandse dienst bleven als enigen over.

Tweede plaats voor Arensman

Arensman bleef voortdurend op een klein gaatje van de Brit en leek steeds dichterbij te komen. Uiteindelijk was het de Giro-winnaar die de ijzersterke Nederlander nét achter zich hield. Succes voor Visma dus en een puike Arensman die zich tevreden moest stellen met een tweede plek.

Verrassende nieuwe geletruidrager

In de laatste kilometers versnelde Pogacar. Alleen Vingegaard kon de geletruidrager knap volgen. Vervolgens keken de twee naar elkaar, waardoor Healy zijn voorsprong groot genoeg bleek om verrassend de gele trui over te nemen van de Sloveen. De Ier gaat dus als leider in het algemeen klassement de rustdag in.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.